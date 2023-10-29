Спортивно-оздоровительный центр построят около «Глобуса» в Новосибирске

Власти Новосибирска планируют возвести новый спортивно-оздоровительный центр. Разрешение на его строительство дала мэрия города Новосибирска.

Он будет построен около «Глобуса». Его площадь составит 1021,66 квадратных метров. В здании будет 5 этажей. Строительством центра займется ООО «Новый Мир Химметалл».

Строительство должно начаться в следующем году.

По данным Seldon.Basis, ООО «Новый Мир Химметалл» было основано в 2013 году. Основной вид деятельности — Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Генеральный директор Наталья Хаминич. На конец прошлого года выручка компании составила 0 рублей, чистый убыток — 654 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Сбербанк в Новосибирске одобрил кредит 12 млрд рублей застройщику на строительство МФК Freedom.