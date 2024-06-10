Названа дата первой игры новосибирской «Сибири» в КХЛ

Стала известна информация о датах первых матчей новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» в новом сезоне розыгрыша Кубка Гагарина!

Как сообщила пресс-служба команды, «Сибирь» начнёт сезон в Континентальной хоккейной лиге с выездной серии.

Первый матч состоится 4 сентября, соперником станет омский «Авангард». 6 сентября «Сибирь» сыграет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге, а 10 сентября — с ЦСКА в Москве.

Первый домашний матч запланирован на 15 сентября, где «Сибирь» встретится с «Авангардом» из Омска.

Полный календарь игр сезона 2024/2025 будет опубликован Континентальной хоккейной лигой завтра, 11 июня.

Напомним, после неудачного прошлого сезона ХК «Сибирь» провел кардинальные изменения в тренерском штабе.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» подписал контракт с нападающим Константином Сусловым.