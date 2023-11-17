«Фантастический счастливчик»: врачи рассказали о спасении новосибирца с вилами в голове

Врачи Городской клинической больницы № 1 города Новосибирска рассказали подробности спасения мужчины с вилами в голове.

Напомним, криминальный инцидент произошел на автостоянке вечером 3 ноября. Двое сибиряков поссорились и один из них набросился на оппонента с лопатой и вилами. Происходящее попало в обзор камеры видеонаблюдения. Агрессора задержали и арестовали, а раненого доставили в медицинское учреждение.

Уникальный пациент выжил благодаря слаженной работе профессионалов.

― В голову мужчины были основательно воткнуты вилы. Зубцы вошли в череп на 11 сантиметров. 53-летний пострадавший находился в очень тяжелом состоянии – помимо черепно-мозговой травмы он сначала теми же вилами получил несколько серьезных ударов в грудь, ― рассказали в Минздраве.

После консилиума и срочного обследования был поставлен диагноз: открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, закрытые переломы шести ребер, травматический пневмоторакс.

Казалось бы, с таким набором травм остаться в живых просто невозможно. Но медики сотворили самое настоящее чудо.

― Было принято коллегиальное решение, что извлекать вилы из головы целиком опасно из-за высокой вероятности возникновения массивного кровотечения. Удалять инородные тела нужно было поочередно. Тогда на помощь в операционную позвали спасателей. Они распилили вилы болгаркой, после чего к ювелирной работе приступила операционная бригада: два нейрохирурга, два анестезиолога-реаниматолога и операционная медсестра. Металлические предметы вызывают помехи на КТ, из-за артефактов на снимках локализация зубцов в структурах головного мозга была не четкой. Действовать нужно было очень осторожно. Операция шла 3,5 часа, ― вспоминают тот день медики.

Пострадавший провел в реанимации 10 дней. Сейчас его состояние улучшилось, и он продолжает лечение в нейрохирургическом отделении. Врачи прогнозируют, что, скорее всего, серьезная травма, обойдется практически без последствий. Мужчина избежал даже тяжелого бактериального менингита, хотя вилы в голове были далеко не стерильными. Самым серьезным последствием такого ранения будет сниженное зрение в одном глазу.

Такого пациента можно смело назвать фантастическим счастливчиком.

А опыт медиков станет основой для научной публикации об уникальном клиническом случае.