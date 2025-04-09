ХК «Сибирь» проиграл «Салавату Юлаеву» со счётом 2:1

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл решающий седьмой матч в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина 2025 года. В этой встрече местный хоккейный клуб «Салават Юлаев» принимал новосибирскую команду «Сибирь».

В напряжённой борьбе уфимцы одержали победу со счётом 2:1, что позволило им завершить серию со счётом 4:3 и выйти в четвертьфинал плей-офф.

На 22-й минуте матча нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян при поддержке своих товарищей Шелдона Ремпала и Артёма Пименова открыл счёт в игре. Вскоре после этого Скотт Уилсон забил второй гол, которому помогли Джош Ливо и Ярослав Цулыгин.

В начале третьего периода Тейлор Бек сократил отставание, забросив шайбу в ворота хозяев площадки.

Следует отметить, что «Сибирь» могла открыть счёт раньше, однако в начале первого периода судьи отменили гол в пользу клуба после просмотра видео, так как шайба не пересекла линию ворот полностью.

Клуб «Салават Юлаев» успешно преодолел первый этап и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Для команды «Сибирь» сезон завершился.

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