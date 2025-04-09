Рекламодателям

Прокуратура подала иск в суд на мэрию Новосибирска из-за Октябрьского моста

  • 09/04/2025, 12:30
Автор: Артем Рязанов
Прокуратура подала иск в суд из-за бездействия мэрии на Октябрьском мосту
Ведомство требует пересмотреть сроки ремонта объекта

Прокуратура Новосибирской области через суд требует признать бездействие мэрии Новосибирска незаконным и провести ремонтные работы на Октябрьском мосту через Обь.

— Установлено, что мэрией города заключались контракты на производство ремонтных работ на объекте, однако привлеченные подрядчики взятые на себя обязательства не исполнили, — говорится в сообщении ведомства.

В ходе обследования мостового сооружения были выявлены следующие проблемы: нарушение гидроизоляции дорожного полотна, выбоины на покрытии дороги и тротуарах, повреждения плит и металлических конструкций, а также наличие трещин.

В этой связи прокуратура области обратилась в суд с исковым заявлением.

До этого мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявлял, что сначала планируется отремонтировать Димитровский мост, а потом приступить к доработке на Октябрьском.

— Сначала отремонтируем Димитровский мост, не затрагивая Октябрьский совсем, а потом приступим уже к доработкам на Октябрьском. Вариант того, что мы ремонт по  Октябрьскому мосту перенесем еще на год — тоже есть. Здесь стоит вопрос финансирования и комфорта горожан, — говорил мэр.

Напомним, реконструкция Октябрьского моста началась 31 мая 2022 года. В 2023 году прокуратура вынесла предостережения руководителям МКУ «Гормост» и ООО «СпецТрансСтрой» за нарушение сроков в связи с низкими темпами выполнения работ. В конце прошлого года мэрия объявила о разрыве контракта с подрядчиком, а ремонт продолжили ООО «ДК Клевер» и ООО «Дороги 54». Муниципальное учреждение требует взыскать с компании «СпецТранСтрой» 426 миллионов рублей. Именно такую сумму получил подрядчик в качестве аванса на ремонт Октябрьского моста. Движение по мосту возобновили в конце 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Димитровский мост отремонтирует «Автодорремонттехно» из Новосибирска. Она аффилирована с предыдущим подрядчиком.

Источник фото: предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

2 542

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт прокуратура Октябрьский мост иск


2
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Владимир Женов, председатель Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, президент Новосибирского банковского клуба

Владимир Женов: Мы хотим оценить руководителей Новосибирска по «гамбургскому счету»

В Новосибирске планируют сформировать гармонизированный индекс делового доверия
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Южный ПЛП под Новосибирском готовит вторую очередь для приема резидентов
11/04/25 13:30
Бизнес Инвестиции
В Новосибирской области введён особый противопожарный режим
11/04/25 13:15
Общество
С 1 июля в Новосибирске вырастут тарифы на электроэнергию
11/04/25 13:00
Общество
Подходят сроки подачи деклараций по НДС на упрощенке за первый квартал
11/04/25 12:00
Бизнес ПроБизнес
Подрядчика для достройки концессионных школ выберут через торги
11/04/25 11:00
Бизнес Власть Образование
Экс-министр строительства Новосибирской области стал замгендиректора Мешалкина
11/04/25 10:00
Отставки и назначения
Новосибирцы могут наказывать самокатчиков через Telegram-бот
11/04/25 9:00
Общество
Нелегальный оборот кондитерки в России составляет почти 1,5 млрд упаковок в год
10/04/25 19:00
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске выросло количество вакансий с заработком от 100 тысяч рублей
10/04/25 18:00
Бизнес Общество
Мэрия Новосибирска изучит применение реагентов на дорогах в других регионах
10/04/25 17:30
Бизнес Власть Город
Новые троллейбусы обеспечили рост выручки Горэлектротранспорта Новосибирска
10/04/25 17:00
Общество
В Новосибирске запретят принимать в школы учителей с дипломами частных учреждений
10/04/25 16:30
Образование
Восемь новосибирских колхозов нарушили условия содержании скота
10/04/25 16:00
Агропром Право&Порядок
Новосибирские ученые разработали устройство для космических телескопов Китая
10/04/25 15:30
Наука Технологии
В России планируют создать систему оценки эффективности автошкол
10/04/25 15:00
Общество
Новосибирцев предупредили о последствиях подкармливания голубей из окон
10/04/25 14:00
Общество Право&Порядок
Семь новых Центров здоровья планируют открыть в НСО по нацпроекту
10/04/25 13:20
Власть
В Сибири создадут кластер редкоземельных металлов
10/04/25 13:00
Промышленность
СГК завершили установку оборудования, связывающего зоны теплоснабжения двух ТЭЦ
10/04/25 12:50
Бизнес
Многодетным матерям в России предложили увеличить пенсии
10/04/25 12:30
Общество
Популярное
Новосибирский депутат требует радикальных мер в отношении бродячих собак
9/04/25 18:00
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»
26/03/25 18:15
Новости компаний
Банк Уралсиб принял участие в Днях карьеры Новосибирского государственного университета
11/04/25 10:56
Новосибирские энергетики подтвердили свой статус лидера в ежегодном рейтинге
10/04/25 15:45
Уралсиб предлагает бесплатную экспертную поддержку участникам внешнеэкономической деятельности
8/04/25 9:10
Банк Уралсиб стал партнером конференции молодых ученых по молекулярной биологии
7/04/25 9:10
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2024 год, прибыль составила 11,7 млрд рублей
3/04/25 9:10
Банк Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц
2/04/25 10:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска