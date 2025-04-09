Прокуратура подала иск в суд на мэрию Новосибирска из-за Октябрьского моста

Прокуратура Новосибирской области через суд требует признать бездействие мэрии Новосибирска незаконным и провести ремонтные работы на Октябрьском мосту через Обь.
— Установлено, что мэрией города заключались контракты на производство ремонтных работ на объекте, однако привлеченные подрядчики взятые на себя обязательства не исполнили, — говорится в сообщении ведомства.
В ходе обследования мостового сооружения были выявлены следующие проблемы: нарушение гидроизоляции дорожного полотна, выбоины на покрытии дороги и тротуарах, повреждения плит и металлических конструкций, а также наличие трещин.
В этой связи прокуратура области обратилась в суд с исковым заявлением.
До этого мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявлял, что сначала планируется отремонтировать Димитровский мост, а потом приступить к доработке на Октябрьском.
— Сначала отремонтируем Димитровский мост, не затрагивая Октябрьский совсем, а потом приступим уже к доработкам на Октябрьском. Вариант того, что мы ремонт по Октябрьскому мосту перенесем еще на год — тоже есть. Здесь стоит вопрос финансирования и комфорта горожан, — говорил мэр.
Напомним, реконструкция Октябрьского моста началась 31 мая 2022 года. В 2023 году прокуратура вынесла предостережения руководителям МКУ «Гормост» и ООО «СпецТрансСтрой» за нарушение сроков в связи с низкими темпами выполнения работ. В конце прошлого года мэрия объявила о разрыве контракта с подрядчиком, а ремонт продолжили ООО «ДК Клевер» и ООО «Дороги 54». Муниципальное учреждение требует взыскать с компании «СпецТранСтрой» 426 миллионов рублей. Именно такую сумму получил подрядчик в качестве аванса на ремонт Октябрьского моста. Движение по мосту возобновили в конце 2024 года.
Ранее редакция сообщала о том, что Димитровский мост отремонтирует «Автодорремонттехно» из Новосибирска. Она аффилирована с предыдущим подрядчиком.
Источник фото: предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска
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