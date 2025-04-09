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Проект первого мусорного полигона в Новосибирске проходит Главгосэкспертизу

  • 09/04/2025, 13:30
Автор: Юлия Данилова
Проект первого мусорного полигона в Новосибирске проходит Главгосэкспертизу
Концессионные объекты планируют запустить в 2027 году

В марте 2025 года на рабочей группе в МинЖКХ Новосибирской области были согласованы изменения в технические задания по созданию КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный». Об этом сообщил гендиректор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов на заседании комитета по ЖКХ регионального парламента. По его словам, для снижения стоимости объекта была произведена замена технологии компостирования, что привело к снижению стоимости комплекса на 600 млн рублей. Произведен пересмотр технологических решений: убрали пресс и так называемые «хвосты», это сэкономило еще около 100 млн рублей. Мартынов подчеркнул, что предприятие принимает все возможные меры по ускорению сроков проектирования, а также для сокращения капитальных затрат на создание КПО.

— Изменения были оперативно внесены в обновленное техзадание, отправлены проектному институту, а 25 марта документация была передана на проверку в Главгосэкспертизу и экологическую экспертизу. 4 апреля мы получили ряд замечаний, которые устраним в течение 10 дней, — сообщил Александр Мартынов.

При этом он почеркнул, что все параметры, изначально заложенные в техническом задании и учтенные в концессионном соглашении, будут соблюдаться.

По его словам, с ППК «РЭО» в конце марта также обсуждался вопрос финансирования объектов. Сейчас проходит обновление финансовой модели проектов на основании обновленной сметной стоимости, а также процесс согласования договоров с подрядчиком в соответствии с процедурами «Спецавтохозяйства».

— Думаю, что в течение 30 дней финансовая модель будет обновлена, и мы подадим заявку на финансирование полигона «Левобережный» в ППК «РЭО», — подчеркнул Мартынов.

Отставание от графика работ реализации концессионного соглашения по этому объекту он оценил примерно в полгода, как и по полигону «Правобережный».

— Готовность КПО «Правобережный» сегодня составляет около 55-60%. Практически в ежедневном режиме мы ведем работу с проектировщиками ППК «РЭО» и институтом проектирования. Планируем уходить в судебную претензионную работу с проектировщиками данного проекта, — резюмировал Мартынов.

Замминистра ЖКХ Евгений Назаров отметил, что по дорожным картам, согласованным с ППК «РЭО» и Минприроды РФ, КПО «Левобережный» и «Правобережный» должны быть введены в эксплуатацию в 2027 году. Полигоны в Куйбышевском, Каргатском, Татарском и Тогучинском районах — в 2028 году.

Стоит отметить, что сумму, необходимую для строительства концессионных полигонов глава «Спецавтохозяйства» не назвал. Однако депутаты комитета подчеркнули, что она «растет значительно». Также пока непонятен размер штрафов, которые должен будет заплатить концессионер за срыв сроков реализации соглашения. Депутаты не исключили, что речь может идти о десятках миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что концессионные полигоны в Новосибирске подорожали в два раза

Иллюстрация из рендера АО «Спецавтохозяйство».

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск Москва

Теги : утилизация ТКО полигон концессия


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