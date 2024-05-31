ХК «Сибирь» хочет привлечь новых спонсоров к началу нового сезона

ХК «Сибирь» хочет привлечь новых спонсоров к началу сезона.

Как сообщил гендиректор клуба Лев Крутохвостов на пресс-конференции, в данный момент на примете у команды есть несколько проектов.

— Это одна из приоритетных задач нашего клуба. И позиция лиги, чтобы как можно меньше средств поступало в клубы из государственных бюджетов, — отметил Крутохвостов.

Также он отметил, что в новом сезоне у команды появятся те спонсоры, которых не было до этого дня в клубе.

Ранее редакция сообщала о том, что нападающий Валентин Пьянов вернется в ХК «Сибирь».