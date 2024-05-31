Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с разрушающимся берегом Обского моря.

В эфире телевидения сообщили, что жители нескольких дачных посёлков, расположенных в селе Ленинском, могут лишиться своих земельных участков и построек из-за возможного обрушения берега Обского моря.

– Местными властями мер не принимается. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка, – отмечается в сообщении Информационного центра СК России.

Главе регионального управления СК Евгению Долгалеву поручено провести проверку и доложить о ее результатах.

Ранее редакция сообщала о том, что общественники требуют проверить подрядчиков Первомайского сквера в Новосибирске.