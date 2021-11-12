Почему при лечении COVID-19 опасно зря назначать антибиотики

Участковые терапевты и коммерческие клиники продолжают выписывать рецепты на антибиотик при лечении ковида. Это огромная ошибка врачей, пишет издание NVL со ссылкой на врача-пульмонолога Елену Орлову. По ее словам, ни в российских документах, ни в международных нет рекомендаций по назначению данных препаратов всем заболевшим коронавирусной инфекцией. Но даже на амбулаторном этапе наблюдается картина, когда участковый терапевт или врач частной клиники выписывает антибиотик при потере обоняния и температуре 37,5.

Орлова уточняет, что такими препаратами нужно лечить присоединившуюся к вирусной инфекции бактериальную, но для ее выявления нужны дополнительные обследования:

— Антибиотик все так же не лечит вирусную инфекцию. Ковид все так же редко осложняется бактериальной инфекцией без инвазивных процедур в стационаре. Симптомы, включая поражения легких, связаны с действием ВИРУСА, а не присоединением бактериальной инфекции, — подчеркивает пульмонолог.

Врач приводит данные исследователей Университета Торонто, которые выяснили, что из пациентов, поступающих в стационар на лечение COVID-19, только 5 человек из 100 нуждались в антибактериальной терапии. Еще один важный вывод — назначение любых антибиотиков в первые дни болезни в 5 раз увеличивало шанс неблагополучного исхода болезни.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, на утро 12 ноября в регионе выявили 407 новых случаев COVID-19. Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 62 года, 73 года, 76 лет и женщины в возрасте 63 года, 67 лет, 68 лет, 69 лет, 69 лет, 81 год, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 539 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 728 пациентов, в том числе 50 детей. В отделениях реанимации находятся 325 человек. На ИВЛ — 65 пациентов. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 711 обращений.