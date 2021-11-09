Новосибирская область может экспортировать 1,3 млн тонн зерна нового урожая

В этом году из-за рекордного урожая в Новосибирской области сформировался существенный профицит зерна. С учетом запуска в полную силу крупных инвестиционных проектов в сфере АПК — птицефабрики «Улыбинская» и третьей очереди «Кудряшевского свинокомплекса» — регион может потребить 1,84 млн тонн. То есть за пределы можно вывезти 1,35 млн тонн без риска возникновения дефицита на внутреннем рынке и турбулентности с ценами на зерно.

В результате за сентябрь-октябрь отгрузка зерна, вывезенного за пределы области, составила 280 тысяч тонн и выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В сутки отгружаются в среднем 75 вагонов. Если эти темпы сохранятся, то область выполнит задачи по экспорту нового урожая, уверен министр.

— Мы видим, что вывоз зерна идет в оптимальных объемах, позволяющих обеспечить здоровый баланс между внутренним потреблением и экспортом, — подчеркнул чиновник.

При этом Евгений Лещенко заявил, что цены на зерно этой осенью не сильно выросли в сравнении с теми, которые были в январе 2021 года. Тонна зерна 3-го класса сейчас продается по 14400 рублей без НДС (+ 4% к январю 2021 года), 4-го класса — 13600 без НДС (+7%), фуражное зерно — 12800 без НДС (почти не изменилась).

— Да, зерно — это биржевой товар, на ФОБе в Новороссийске пшеница 3-го класса стоит 326 долларов за тонну. Но не стоит забывать про экспортные пошлины — 72 доллара за тонну, а также про стоимость доставки зерна из Новосибирска до Новороссийска — около 5,5 тысячи рублей за тонну. Так что я не вижу оснований для существенного роста реализационных цен для внутреннего потребления и рынка в регионе, — говорит Евгений Лещенко. — Несмотря на высокие цены на экспорте, для внутренней переработки у нас будут приемлемые цены.

Напомним, в структуре урожая этого года 46% составляет пшеница 3-го класса, 39% — 4-го, которое в основном и идет на экспорт. Местные мукомолы предпочитают покупать пшеницу 3-го класса. На долю фуражного зерна приходятся 15% урожая. Для сравнения: посевная и уборочная в этом году стоили аграриям на 30% дороже, чем в 2020 году из-за удорожания удобрений, ГСМ, запчастей, семян и т. д. Себестоимость производства выросла до 9 тысяч рублей за тонну с 7,9 тысячи в 2020 году. То есть ждать снижения цен на пшеницу из-за большого урожая не стоит.

Не стоит ждать и снижения цены на хлеб. Евгений Лещенко отметил, что в структуре его цены только 25% приходятся на зерно, остальное — на энергоресурсы, транспортировку, накрутку торговых сетей, добавки и т. д.