Рекламодателям

Новосибирская область может экспортировать 1,3 млн тонн зерна нового урожая

  • 09/11/2021, 15:00
Автор:
Новости Новосибирской области
Без ущемления интересов потребителей внутри региона.

В этом году из-за рекордного урожая в Новосибирской области сформировался существенный профицит зерна. С учетом запуска в полную силу крупных инвестиционных проектов в сфере АПК — птицефабрики «Улыбинская» и третьей очереди «Кудряшевского свинокомплекса» — регион может потребить 1,84 млн тонн. То есть за пределы можно вывезти 1,35 млн тонн без риска возникновения дефицита на внутреннем рынке и турбулентности с ценами на зерно.

Бизнес

Фуражное зерно подорожало за неделю почти на 1500 рублей за тонну

— Пока мы с этой задачей справляемся, но идет определенная переориентация с направлением вывоза. На первое место по объемам экспорта в этом году вышел Казахстан. Мы за то, чтобы поставлять зерно в эту страну, но цивилизованным путем — с оформлением сопроводительных документов, без «черного нала», который имел место быть в 2019-2020 году, — констатировал на пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. — Нашим постоянным партнером остается КНР, много поставляем в страны Прибалтики, из которых зерно потом идет в Индию. В этом году наше зерно достаточно активно приобретает Монголия. Кроме того, возросли поставки о зерна внутри России — в регионы Уральского и Приволжского федеральных округов, где была засуха.

В результате за сентябрь-октябрь отгрузка зерна, вывезенного за пределы области, составила 280 тысяч тонн и выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В сутки отгружаются в среднем 75 вагонов. Если эти темпы сохранятся, то область выполнит задачи по экспорту нового урожая, уверен министр.

— Мы видим, что вывоз зерна идет в оптимальных объемах, позволяющих обеспечить здоровый баланс между внутренним потреблением и экспортом, — подчеркнул чиновник.

При этом Евгений Лещенко заявил, что цены на зерно этой осенью не сильно выросли в сравнении с теми, которые были в январе 2021 года. Тонна зерна 3-го класса сейчас продается по 14400 рублей без НДС (+ 4% к январю 2021 года), 4-го класса — 13600 без НДС (+7%), фуражное зерно — 12800 без НДС (почти не изменилась).

— Да, зерно — это биржевой товар, на ФОБе в Новороссийске пшеница 3-го класса стоит 326 долларов за тонну. Но не стоит забывать про экспортные пошлины — 72 доллара за тонну, а также про стоимость доставки зерна из Новосибирска до Новороссийска — около 5,5 тысячи рублей за тонну. Так что я не вижу оснований для существенного роста реализационных цен для внутреннего потребления и рынка в регионе, — говорит Евгений Лещенко. — Несмотря на высокие цены на экспорте, для внутренней переработки у нас будут приемлемые цены.

Напомним, в структуре урожая этого года 46% составляет пшеница 3-го класса, 39% — 4-го, которое в основном и идет на экспорт. Местные мукомолы предпочитают покупать пшеницу 3-го класса. На долю фуражного зерна приходятся 15% урожая. Для сравнения: посевная и уборочная в этом году стоили аграриям на 30% дороже, чем в 2020 году из-за удорожания удобрений, ГСМ, запчастей, семян и т. д. Себестоимость производства выросла до 9 тысяч рублей за тонну с 7,9 тысячи в 2020 году. То есть ждать снижения цен на пшеницу из-за большого урожая не стоит.

Не стоит ждать и снижения цены на хлеб. Евгений Лещенко отметил, что в структуре его цены только 25% приходятся на зерно, остальное — на энергоресурсы, транспортировку, накрутку торговых сетей, добавки и т. д.

— Сейчас мы работаем в раках соглашения с хлебопеками, которые взяли на себя обязательства не повышать отпускную стоимость по основным видам хлеба. За это из областного бюджета им выплачивается субсидия около 2 рублей за 1 кг хлебобулочных изделий. На ноябрь-декабрь эти средства в бюджете заложены. По следующему году на федеральном уровне решение пока не принято, — добавил министр.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

575

Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирская область

Теги : экспорт цена на хлеб зерно


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Сибири экспорт обработанного леса в 5 раз превысил объёмы вывоза «кругляка»

02/11/2021, 12:17

За 9 месяцев сибиряки более 500 раз пожаловались в Банк России на кибермошенничество

01/11/2021, 15:04

Сибирские таможенники пресекли деятельность организованной преступной группы

01/11/2021, 12:44

Жители Сибири стали чаще испытывать проблемы со сном

31/10/2021, 13:05

Актуальный разговор

Интервью

«С оторванной от реальности властью нам не по пути»

Все материалы
Лента новостей

Обратитесь к ЛОРу, или Куда пойти лечиться?

09/11/2021, 17:00

В чем выгода цифровых платежных сервисов?

09/11/2021, 15:30

Большой выбор квартир: новосибирский застройщик формирует предложения на любой вкус

09/11/2021, 15:05

«Борщевой набор» подорожает, как только закончатся складские запасы

09/11/2021, 14:30
Популярное

К 2035 году в России закроются около 20% магазинов одежды

09/11/2021, 16:35

Первые симптомы онкологии, когда нужно сдать анализ на онкомаркеры и где

09/11/2021, 16:14

Почта России напоминает правила безопасного интернет-шопинга

09/11/2021, 11:56

Вакцина от COVID-19 обходится стране очень дорого

09/11/2021, 11:51

В чем основные ошибки российских врачей при лечении COVID-19

08/11/2021, 18:10

В России начали действовать сертификаты о вакцинации от COVID-19 нового образца

08/11/2021, 13:04

Как бороться с рекламой по телефону

08/11/2021, 12:12
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Коротко.
4/10/21, 16:00

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Сбер отменил комиссию при оплате услуг ЖКХ по адресу

09/11/2021, 11:42

Виртуальная телефония «Ростелекома» стала еще удобнее

09/11/2021, 11:17

Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 8%

09/11/2021, 10:51

Более 1,7 млрд рублей инвестировало АО «РЭС» в развитие электросетей

09/11/2021, 09:00

Предпринимателей приглашают на вебинар «Курс на расчеты в национальных валютах РФ и КНР»

08/11/2021, 17:14

Как Вы считаете, прошедшие выборы были честными и справедливыми?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

«Борщевой набор» подорожает, как только закончатся складские запасы

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

QR-коды могут стать пропуском в кафе и столовые

Россиян «раскодировали»

В Красноярском крае уже более 740 заболевших COVID-19 за сутки

Финансы

Новости Новосибирска

В чем выгода цифровых платежных сервисов?

Греф предложил способ заставить россиян копить на пенсию

Новосибирцы активно инвестируют в недвижимость в Москве

Каждый десятый новосибирец, инвестирующий до миллиона рублей, не обладает специальными знаниями

Новосибирская область планирует занять 10 млрд рублей на облигационном рынке

Политика

Новости Новосибирска

Очередной чиновник покинул мэрию Новосибирска

Вопрос о финансировании новосибирского метро вновь подняли на федеральном уровне

Мандат получил преемник Александра Аксененко

Четверым вице-спикерам горсовета Новосибирска становится тесно

На слушания собираться нельзя, на сессии — без проблем

Недвижимость

Недвижимость

Большой выбор квартир: новосибирский застройщик формирует предложения на любой вкус

Барнаульская компания будет строить дом на Беловежской

Новосибирцы активно инвестируют в недвижимость в Москве

«Военный городок» пополнился тремя объектами культурного наследия

Коворкинг в Новосибирске: серьезный бизнес или попытка быстро «срубить бабки»?

Технологии

Новости Новосибирска

Новосибирские ученые разработали технологию защиты проводов от обрыва при обледенении

ROIDMI Eve Plus: избавьтесь от шерсти домашних животных без труда

Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

В Новосибирске разрабатывают «умные» электросети для авиации

Область выбрала подрядчика для системы видеонаблюдения

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

По делу и для развлечения: эксперты подвели итоги сезона кикшеринга в Новосибирске

МегаФон и AliExpress Россия запустили «Мобильный ID» в приложении интернет-платформы

МегаФон предложил вахтовикам «заморозить» номер на время командировки

Кобрендинговый проект МТС и Xiaomi появился в Новосибирской области

Агропром

Новости Новосибирской области

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Птицефабрика «Улыбино» готовится к запуску второй очереди инвестпроекта

Банки увеличили кредитование АПК на 22%

Новосибирские аграрии вышли на десятилетний рекорд

Цены на новый урожай поползли вверх

Транспорт

цены на автомобили

Как выросли цены на популярные автомобили?

Новосибирцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картой «Тройка»

Новосибирск примет участие в пилотном проекте Ростеха по запуску электротакси

Вопрос о финансировании новосибирского метро вновь подняли на федеральном уровне

Муниципальную систему контроля за дорожным движением разделят

Медицина

Медицина

Обратитесь к ЛОРу, или Куда пойти лечиться?

Новый год в санатории «Парус»: как встретишь, так и проведешь!

Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

За счет обязательной вакцинации в Новосибирской области рассчитывают привить 275 тысяч человек

Реабилитация после операции, травм, ковида — новейшие методики и технологии

Авто

Новости Новосибирска

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирской области

«Борщевой набор» подорожает, как только закончатся складские запасы

Центр Новосибирска уже превратился в стихийные снегоотвалы

Спрос на экологов в Новосибирске вырос на 42%

В Новосибирске движение по второму съезду четвертого моста планируют открыть в декабре

Из-за введения QR-кодов общепит может потерять до 70% выручки

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска