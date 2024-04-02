Жена главаря террористов попала в реанимацию, узнав о гибели людей в «Крокус Сити»

Семья одного из преступников, устроивших теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» отреклась от своего родственника. А жена, которая родила от Далерджона Мирзоева* 4 детей, попала в реанимацию после того, как узнала о его причастности к смерти 144 невинных людей.

— Узнав о теракте Вохида** потеряла сознание. Ее сразу отправили в больницу. Сейчас она находится в реанимации, — рассказали Infopro54 родственники Мирзоева, проживающие в Новосибирске.

Собеседники пояснили, что не ожидали такого от Далерджона. По их словам, он всегда был спокоен, не агрессировал и не скандалил. Якобы мужчина практически всегда стремился заработать, но ни на одном месте работы долго не задерживался. Вся его родня находится в шоке от произошедшего и больше не хочет его знать.

— Мы очень дальние с ним родственники и отношения к его поступкам не имеем. А вот его жене и детям придется жить с этим клеймом и виной перед близкими погибших. Их жалко, — добавили родственники Мирзоева.

После задержания террорист рассказывал силовикам, что на родине в Таджикистане у него беременная жена и четверо детей.

Напомним, обвиняемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл», Мирзоев признался в суде, что имел временную регистрацию в Новосибирске, но она давно истекла. Он снимал квартиру у своего родственника в доме на улице Зорге. Мужчина не заметил странностей в его поведении, а большинство соседей вообще не знали и даже замечали мигранта-квартиранта. Мирзоев исчез из Новосибирска внезапно, не попрощавшись. Родственник, который сдавал ему квартиру узнал, что тот в Москве, только из новостей о трагедии в концертном зале в Красногорске.

Как рассказывал сам террорист, в последнее время он со своим земляком жил в хостеле на Димитровке в Москве. Тогда же он познакомился в Телеграме с неким Абдулло, которой в последствии предложил совершить теракт в «Крокусе».

Как сообщил Infopro54 источник в силовых структурах, родной брат Далерджона Мирзоева — Равшанджон Мирзоев* 4 года воевал на стороне ИГИЛ***. С того момента его семья в Таджикистане находилась под особым контролем спецслужб.

— Он уехал на заработки в Москву, а в 2016 году объявился в Сирии. Спустя 4 года родственников оповестили, что тот погиб. Но официальных подтверждений его смерти нет, — добавил собеседник.

Имя Мирзоева-старшего до сих пор находится в перечне террористов и экстремистов на сайте Департамента финансового мониторинга при национальном банке Таджикистана.

Сейчас родственники братьев-террористов неохотно отвечают на вопросы о младшем Мирзоеве и отказываются говорить о старшем.

Трагедия в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта перед выступлением группы «Пикник».

Четверых исполнителей теракта: Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода*, Фаридуна Шамсиддина* и Мухаммадсобира Файзова* задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. Всем четверым было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. По делу о теракте арестованы 10 человек, среди них исполнители, пособники и спонсоры террористов.

На данный момент в списке погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» находится 144 человека, пострадавших 500.

*внесен в России в перечень террористов и экстремистов

**Имя жены Мирзоева изменено по этическим соображениям

***Террористическая организация, запрещена в России.