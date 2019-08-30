Хоккейной «Сибири» поставили задачу выйти в плей-офф

Глава Новосибирской области Андрей Травников провёл традиционную предсезонную встречу с руководством и коллективом хоккейной «Сибири», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Уверен, что подготовка перед чемпионатом прошла на достойном уровне. Знаю, что были некоторые сложности – мы приступили к реконструкции ЛДС «Сибирь», и этот сезон вы будете играть, по сути дела, на новой площадке. Эти работы продолжатся в следующем году. Тем не менее, условия для подготовки созданы хорошие. Команда полностью готова к началу чемпионата. Хочу пожелать удачи, достойного выступления, поменьше травм, чтобы основные силы команды сохранились на протяжении всего сезона. Задачу формулирую точно такую же, как формулировал в прошлый раз – хорошо пройти основной круг, и с максимально возможного места турнирной таблицы выйти в плей-офф, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.