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Хоккейной «Сибири» поставили задачу выйти в плей-офф

До старта нового сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги – Чемпионата России по хоккею 2019-2020 остаются считанные дни.
  • 30/08/2019, 18:27
Хоккейной «Сибири» поставили задачу выйти в плей-офф

Глава Новосибирской области Андрей Травников провёл традиционную предсезонную встречу с руководством и коллективом хоккейной «Сибири», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Уверен, что подготовка перед чемпионатом прошла на достойном уровне. Знаю, что были некоторые сложности – мы приступили к реконструкции ЛДС «Сибирь», и этот сезон вы будете играть, по сути дела, на новой площадке. Эти работы продолжатся в следующем году. Тем не менее, условия для подготовки созданы хорошие. Команда полностью готова к началу чемпионата. Хочу пожелать удачи, достойного выступления, поменьше травм, чтобы основные силы команды сохранились на протяжении всего сезона. Задачу формулирую точно такую же, как формулировал в прошлый раз – хорошо пройти основной круг, и с максимально возможного места турнирной таблицы выйти в плей-офф, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В ходе мероприятия главе области были представлены новые игроки: вратарь Харри Сятери; защитники Андрей Ермаков, Ярослав Хабаров, Николай Тимашов, Юрки Йокипакка; нападающие Евгений Чесалин, Александр Торченюк, Юусо Пуустинен, Микаэль Руохомаа.

До старта нового сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги – Чемпионата России по хоккею 2019-2020 остаются считанные дни. Уже во вторник, 3 сенбря, в дебютном матче новосибирцы на своём льду примут хабаровский «Амур».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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