Холл Заксобрания в Новосибирске отремонтируют за 40 млн рублей

В региональном парламенте планируют отремонтировать еще один холл. На этот раз речь идет о площадке, расположенной на первом этаже здания. ГКУ «Управление контрактной системы» объявило тендер на выбор подрядчика для проведения ремонтных работ. Стартовая цена контракта — почти 40 млн рублей.

Судя по тендерной документации, речь идет о холле главного входа в здание. Подрядчик должен будет разобрать часть облицовки стен из мраморных плит, сделать облицовку колонн, а также пилонов в тамбуре головного входа плитами из мрамора и травертина, сделать облицовку пола, ступеней и площадок лестницы из гранитных плит и т.д.

Работы подрядчик должен завершить до 1 сентября 2025 года. В проекте контракта очень детально прописаны штрафы за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, а также за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Напомним, в 2022 году ГКУ «Хозяйственное управление» уже объявляло тендер на проведение капитального ремонта элементов холла 2 и 3 этажей в Заксобрании. Тендер на 60 млн рублей выиграла компания ООО «Прогрессстройгрупп». Подрядчик должен был закончить ремонт в 2023 году, но в сроки не уложился. При этом он получил из бюджета 45 млн рублей. В итоге заказчик разорвал контракт и обратился иском к компании в суд, предъявив к возврату 45 млн рублей, пени 8.9 млн и около 900 тысяч — проценты за пользование чужими деньгами. «ПрогрессСтройГрупп» подал встречный иск к заказчику о взыскании задолженности за выполненные работы в размере 15 млн рублей.

Судя по материалам дела, его рассмотрение несколько раз приостанавливалось в связи с проведением экспертиз и возобновиться в ноябре.

Работы в холлах 2 и 3 этажа были закончены к лету 2024 года. Сейчас в Заксобрании завершается ремонт лестницы к главному входу.

Ранее редакция сообщала о том, что аппарат бизнес-омбудсмена помог подрядчику закрыть контракт в Новосибирске.