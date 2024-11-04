Покупатели недвижимости в Сибири предпочитают дома не старше 10 лет

При покупке жилья, в первую очередь, жители Сибири ориентируются на местоположение и имеющийся бюджет, отметили аналитики ВТБ в ходе проведенного опроса*.

Местоположение квартиры важно для 48% опрошенных, бюджет — для 45%. 35% обращает большое внимание на размер жилья и его планировку, 34% на уровень расположенной вокруг объекта инфраструктуры.

При выборе жилья 40% сибиряков предпочтут объект возрастом 3-10 лет, 25% предпочитают покупать новостройки не старше 3 лет от сдачи. 12% готовы купить квартиру в доме старше 10 лет.

В новостройках покупателей привлекает новизна квартиры (45%), современная планировка и комфорт (45%), возможность сделать ремонт на свой вкус. К рискам сибиряки отнесли шум (58%), юридические опасения (42%), необходимость долго ждать заселения (39%). Кроме того, опрошенные отметили, что в новостройках нередко возникают вопросы с инфраструктурой.

Вторичка привлекает покупателей удобством (60%), развитой инфраструктурой (48%) и возможностью быстро въехать в квартиру (45%). К рискам опрошенные отнесли «усталость» жилья и коммуникаций (56%), посторонние запахи и насекомые (47%).

25% покупателей заявили, что предпочитают загородный дом.

— Доступность ипотеки сейчас существенно снизилась, поэтому клиенты ищут альтернативные варианты. Один из них — неипотечные сделки, когда жилье приобретается за собственные деньги, без банковских кредитов, — пояснил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

*Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что квадрат на вторичке в Новосибирске на 20 тыс рублей дешевле, чем в новостройках.