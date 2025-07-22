«Хорошее подспорье»: в НГПУ поддержали выдачу сертификата на 1 млн учителям со стажем более 10 лет

Дефицит учителей в регионах России, в том числе Новосибирской области обсуждается на разных уровнях власти не один год. Для его сокращения предлагаются различного рода инициативы: финансовая поддержка молодым учителям, повышенные стипендии студентам, обучающихся на целевых местах и другие.

В июле 2025 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести федеральную программу поддержки педагогов «учительский капитал» по аналогии с материнским.

Суть программы заключается в том, чтобы выдавать сертификаты на 1 миллион рублей учителям, которые отработали на полной ставке в государственных или муниципальных школах не менее 10 лет.

Эти деньги планируется разрешить тратить на важные нужды: например, погасить ипотеку или внести первый взнос на жильё, оплатить обучение детей в вузах или колледжах или своё повышение квалификации, а также сделать добровольные взносы в пенсионный фонд.

Предложение вызвало большой интерес в образовательном сообществе.

— Инициатива хорошая, и для учителей, работающих долгое время в школе хорошее подспорье, тем более достаточно актуальные целевые направления использования сертификата предложены. Но пока не понятно, на всех ли педагогических работников школ будет распространяться данное материальное поощрение, имею ввиду социальных педагогов, педагогов-психологов, логопедов, тьюторов, педагогов дополнительного образования, — прокомментировала редакции Infopro54 директор ИНО ФГБОУ ВО «НГПУ» Яна Кардаш.

Она считает, что данный сертификат поможет привлечь молодых педагогов в школы, особенно в небольших городах. Собеседница редакции хотела бы, чтобы подобные инициативы имели распространение на преподавательский состав учреждений среднего профессионального и высшего образования.

Поддерживает коллегу и кандидат психологических наук, и.о. директора института детства ФГБОУ ВО «НГПУ» Валентина Волохова.

— Получение такого сертификата может служить дополнительной мотивацией для закрепления в профессии, так как помимо образовательного и духовного развития, педагогам важно видеть социальные маркёры в достижении определённого уровня благополучия. Отмечу, что крупные консалтинговые компании предусматривают в профессиональной траектории своих сотрудников различные меры социальной и финансовой поддержки. Поэтому практика применения такой инициативы оценивается как достаточно эффективная, — сказала она редакции Infopro54.

По мнению Валентины Волоховой, важно чтобы «учительский сертификат» индексировался в зависимости от уровня инфляции и роста цен (примером может служить индексация материнского капитала). Кроме того, необходимо предусмотреть расчёты педагогического стажа (например, возможность декретного отпуска, чтобы данная инициатива не противоречила семейным ценностям).

Будущие учителя тоже считают инициативу перспективной.

— В целом, я считаю, что данная инициатива Чернышова является очень перспективной и может внести значительный вклад в развитие системы образования в нашей стране. Ее реализация будет способствовать повышению качества обучения, привлечению и удержанию талантливых педагогов, а также повышению престижа профессии учителя, — поделился с редакцией студент факультета иностранных языков НГПУ Егор Третьяков.

По данным Минобразования Новосибирской области, наибольшим спросом в регионе пользуются учителя начальных классов, иностранных языков, физики, и русского языка. Эти специальности занимают более половины всех вакансий в образовательной сфере.

Ранее редакция сообщала, что для 600 детей в Новосибирске не нашлось мест в школах около дома.