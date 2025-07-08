Для 600 детей в Новосибирске не нашлось мест в школах около дома

В этом году в школы Новосибирска пойдут чуть более 20 тысяч первоклассников. Для сравнения, в 2024 году — 21227. Тем не менее проблема с перегрузкой образовательных учреждений сохраняется. Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев на оперативном совещании в мэрии сообщил, что наиболее острый вопрос стоит по 3 школам: №216 на Плющихинском жилмассиве, №217 на Южно-Чемском и № 138 в Новомарусино-Дивногорском.

— В связи с превышением проектной наполняемости этих школ с 1 сентября будет организован подвоз обучающихся в другие учебные учреждения. Общее количество детей — около 600, из них около 450 проживают в Новомарусино и Дивногорском, — пояснил чиновник.

Из Новомарусино дети будут ездить в школу на автобусах второй год.

В какие школы будут вывозиться дети сейчас решается. Ахметгареев отметил, что вопрос будет обсуждаться с родительской общественностью. В четверг на этой неделе пройдет встреча с родителями на Плющихинском жилмассиве.

Организовать подвоз школьников в мэрии планируют по договорам фрахта. На эти цели до конца года в муниципальном бюджете заложены 12 млн рублей. Итоги торгов по выбору подрядчиков планируется подвести к 1 августа.

Напомним, ранее в мэрии отмечали, что в Новосибирске сегодня работает 210 образовательных учреждений. При проектной наполняемости в 136 тысяч детей в школах учатся 218 тысяч. В школах Кировского и Октябрьского районов №196, №217 и №220 в этом году планируется набрать по 10 первых классов. Самой загруженной будет школа №216, где ожидается формирование 12 первых классов.

В 2024 году в школу №217 на улице Виктора Шевелёва в Кировском районе набрали 14 первых классов — 436 человек, до 32 учеников в классе. Школа №216 в Плющихинском микрорайоне приняла почти 470 первоклассников в 13 классов с численностью до 36 человек.

На учебный год 2023-2024 года в школе № 215 на Чистой слободе набрали 15 первых классов. В школу было зачислено 515 первоклассников.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сорвана концессия по строительству шести школ. Сейчас власти пытаются запустить ее своими силами за счет бюджета.