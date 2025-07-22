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В Новосибирске упростили замену водительских удостоверений

  • 22/07/2025, 10:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске права теперь меняют за 8 дней без бумажной волокиты
Сервис доступен в случаях утраты, кражи или истечения срока действия документа

В Новосибирской области упростили процесс замены водительских удостоверений. Теперь документ можно оформить в электронном виде, сообщила пресс-служба регионального МВД.

С 21 июля 2025 года Госавтоинспекция Новосибирской области и МФЦ запустили новый сервис. Водители могут заменить права при утрате, хищении или истечении срока действия без лишних бумажных формальностей.

Срок предоставления услуги уменьшился с 15 до 8 рабочих дней. Теперь она доступна во всех филиалах МФЦ региона. Для оформления нужны только заявление, паспорт и медицинская справка (если требуется).

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Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : Госавтоинспекция автомобиль


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