В Новосибирске упростили замену водительских удостоверений

В Новосибирской области упростили процесс замены водительских удостоверений. Теперь документ можно оформить в электронном виде, сообщила пресс-служба регионального МВД.

С 21 июля 2025 года Госавтоинспекция Новосибирской области и МФЦ запустили новый сервис. Водители могут заменить права при утрате, хищении или истечении срока действия без лишних бумажных формальностей.

Срок предоставления услуги уменьшился с 15 до 8 рабочих дней. Теперь она доступна во всех филиалах МФЦ региона. Для оформления нужны только заявление, паспорт и медицинская справка (если требуется).

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