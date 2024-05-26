«Хорошо, что не медведи»: в деревню под Новосибирском пришла голодная стая кабанов

Дружная группировка диких кабанов была замечена в деревне Налётиха Тогучинского района. Животные щипали траву на поляне и не обращали внимания, что стали героями видеоролика.
Видео появилось в социальных сетях. За кадром женщина поясняет, что пошла смотреть коров и наткнулась на стаю свиней.
― Прямо на меня идут они, я стою и не шевелюсь. Хорошо, что не медведи, ― рассуждает сибирячка.
В министерстве природных ресурсов региона уточнили, что инспектор проводил заблудившихся гостей обратно в лес. Людям напомнили об опасности общения человека с дикими животными и рекомендовали не приближаться к ним, не пытаться сделать селфи.
Источник фото: скриншот с видео.
Источник видео: телеграм-канал «О работе министерства природных ресурсов Новосибирской области».
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