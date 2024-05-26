Майский снег удивил жителей двух районов Новосибирской области

Настоящий сюрприз устроила погода жителям двух районов области 25 мая. Снег выпал сразу в нескольких населенных пунктах буквально за несколько дней до календарного лета. Фотографиями побелевших дворов и улиц люди поделились в социальных сетях.
― Крупные хлопья облепили траву и распустившиеся цветы, – написали в группе ВКонтакте «Степная нива».
Жители сел признались, что синоптики обещали похолодание и дождь, но вот о снеге никто не предупреждал. Это явление стало полной неожиданность, тем более в южных районах региона.
Ранее редакция рассказывала о последствиях крупного града в Новосибирске.
Источник фото: группа в ВКонтакте «Степная нива».
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru