Майский снег удивил жителей двух районов Новосибирской области

Настоящий сюрприз устроила погода жителям двух районов области 25 мая. Снег выпал сразу в нескольких населенных пунктах буквально за несколько дней до календарного лета. Фотографиями побелевших дворов и улиц люди поделились в социальных сетях.

― Крупные хлопья облепили траву и распустившиеся цветы, – написали в группе ВКонтакте «Степная нива».

Жители сел признались, что синоптики обещали похолодание и дождь, но вот о снеге никто не предупреждал. Это явление стало полной неожиданность, тем более в южных районах региона.

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