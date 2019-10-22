Хорватские бизнесмены заинтересовались инвестпроектами на территории Новосибирской области

Новосибирскую область с рабочим визитом впервые посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Хорватии в Российской Федерации господин Томислав Цар, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первый заместитель председателя правительства региона Владимир Знатков подчеркнул, что Новосибирская область максимально открыта для международного сотрудничества в различных сферах деятельности.

В свою очередь, господин Томислав Цар, который побывал в нашем регионе впервые, отметил, что из России в Хорватию наблюдается возрастающий поток туристов. Он также выразил намерения об установлении побратимских отношений между городами Новосибирской области и Хорватии, заинтересованность в реализации инвестиционных проектов на территории нашего региона. Кроме того, на встрече шла речь о подготовке торгово-экономической миссии предприятий Новосибирской области в Хорватию в ноябре этого года при участии Новосибирской городской торгово-промышленной палаты и Почетного консульства Хорватии в городе Новосибирске.

Отмечается, что делегация Республики Хорватии в рамках пребывания в нашем регионе посетит Технопарк Новосибирского Академгородка, Новосибирскую городскую торгово-промышленную палату, проведет встречи с предпринимательским сообществом.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области