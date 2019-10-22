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Феномен высокой смертности в утренние часы

  • 22/10/2019, 14:33
Существует теория, что апогей смертности тяжелобольных и пожилых людей происходит в период с 4-х до 6-ти часов утра. Она подтверждается многими данными, полученных из лечебных учреждений.

Это явление заметил профессор республиканской больницы Карелии Анатолий Зильбер ещё в 50-х годах прошлого века.

Чтобы уменьшить смертность в утренние часы, Анатолий Зильбер приезжал в больницу задолго до начала рабочего дня — в 4 часа утра. По его инициативе, пациентам, находящимся в кризисном состоянии, стала назначаться профилактическая терапия. Она проводилась утром с 3 до 5 часов. Доктор Зильбер пояснил эту практику:

«Наблюдая за больными, я понял, что из-за изменения геомагнитной обстановки в это время у всех людей отмечается нестабильность жизненных функций. Здоровые этого не замечают, а больные люди рискуют уйти из жизни.»

С того момента медперсонал больницы чуть-чуть изменил график работы, что позволило снизить смертность в несколько раз.

Есть несколько причин, почему ранним утром люди умирают гораздо чаще, чем в остальное время суток:

  • Нехватка медицинских работников
    Если у человека с тяжёлой болезнью ухудшение самочувствия пришлось на дневное время, есть большая вероятность, что его спасут. Много врачей и медсестёр постоянно находятся поблизости, соседи по палате вовремя могут позвать на помощь. Но в случае ночного или ранне утреннего приступа человек находится в повышенной опасности. В фазе с 4 до 5 часов утра сон человека очень крепкий, поэтому мала вероятность, что кто-то услышит сдавленные хрипы больного или обратит внимание на судорожные подёргивания его тела. К тому же, дежурной медсестры может не оказаться рядом;
  • Циркадные ритмы
    Учёные называют эти ритмы «биологическими» или «внутренними» часами. Подобный механизм определяет, когда человек находится на пике своей активности, а когда бодрость и силы сводятся к нулю. У людей с обычным ритмом жизнедеятельности к вечеру происходит закономерный спад жизненной активности. Организм приготавливается ко сну, замедляя такие процессы как: дыхание, сердечный ритм, артериальное давление; понижается температура тела и т.д. Начиная с 3-х часов, у человека предельно ослабевают защитные функции, а сердце бьётся медленнее. Такая заложенная природой уязвимость вкупе с проблемами сердечно-сосудистой системы зачастую приводит к смерти тяжелобольных людей.

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