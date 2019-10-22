Феномен высокой смертности в утренние часы

Это явление заметил профессор республиканской больницы Карелии Анатолий Зильбер ещё в 50-х годах прошлого века.

Чтобы уменьшить смертность в утренние часы, Анатолий Зильбер приезжал в больницу задолго до начала рабочего дня — в 4 часа утра. По его инициативе, пациентам, находящимся в кризисном состоянии, стала назначаться профилактическая терапия. Она проводилась утром с 3 до 5 часов. Доктор Зильбер пояснил эту практику:

«Наблюдая за больными, я понял, что из-за изменения геомагнитной обстановки в это время у всех людей отмечается нестабильность жизненных функций. Здоровые этого не замечают, а больные люди рискуют уйти из жизни.»

С того момента медперсонал больницы чуть-чуть изменил график работы, что позволило снизить смертность в несколько раз.

Есть несколько причин, почему ранним утром люди умирают гораздо чаще, чем в остальное время суток: