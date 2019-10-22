Феномен высокой смертности в утренние часы

Это явление заметил профессор республиканской больницы Карелии Анатолий Зильбер ещё в 50-х годах прошлого века.
Чтобы уменьшить смертность в утренние часы, Анатолий Зильбер приезжал в больницу задолго до начала рабочего дня — в 4 часа утра. По его инициативе, пациентам, находящимся в кризисном состоянии, стала назначаться профилактическая терапия. Она проводилась утром с 3 до 5 часов. Доктор Зильбер пояснил эту практику:
«Наблюдая за больными, я понял, что из-за изменения геомагнитной обстановки в это время у всех людей отмечается нестабильность жизненных функций. Здоровые этого не замечают, а больные люди рискуют уйти из жизни.»
С того момента медперсонал больницы чуть-чуть изменил график работы, что позволило снизить смертность в несколько раз.
Есть несколько причин, почему ранним утром люди умирают гораздо чаще, чем в остальное время суток:
- Нехватка медицинских работников
Если у человека с тяжёлой болезнью ухудшение самочувствия пришлось на дневное время, есть большая вероятность, что его спасут. Много врачей и медсестёр постоянно находятся поблизости, соседи по палате вовремя могут позвать на помощь. Но в случае ночного или ранне утреннего приступа человек находится в повышенной опасности. В фазе с 4 до 5 часов утра сон человека очень крепкий, поэтому мала вероятность, что кто-то услышит сдавленные хрипы больного или обратит внимание на судорожные подёргивания его тела. К тому же, дежурной медсестры может не оказаться рядом;
- Циркадные ритмы
Учёные называют эти ритмы «биологическими» или «внутренними» часами. Подобный механизм определяет, когда человек находится на пике своей активности, а когда бодрость и силы сводятся к нулю. У людей с обычным ритмом жизнедеятельности к вечеру происходит закономерный спад жизненной активности. Организм приготавливается ко сну, замедляя такие процессы как: дыхание, сердечный ритм, артериальное давление; понижается температура тела и т.д. Начиная с 3-х часов, у человека предельно ослабевают защитные функции, а сердце бьётся медленнее. Такая заложенная природой уязвимость вкупе с проблемами сердечно-сосудистой системы зачастую приводит к смерти тяжелобольных людей.