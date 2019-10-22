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Новосибирская «Балтика» получила награду за достижения в области благотворительности и добровольчества

  • 22/10/2019, 14:14
Коллектив филиала компании «Балтика» в Новосибирске отмечен премией за вклад в области благотворительности и добровольчества.

Новосибирская «Балтика» получила наградуНаграждение победителей прошло в рамках регионального форума «Гражданский диалог», который начал свою работу 17 октября.

14 октября в Новосибирске состоялось заседание конкурсной комиссии премии «Во благо», впервые учреждённой Общественной палатой Новосибирской области. Конкурсную комиссию возглавила председатель Общественной палаты Новосибирской области — Галина Гриднева. В состав комиссии вошли члены Общественной палаты Новосибирской области и представители профильных министерств. Всего на участие в конкурсе была подано 85 заявок по 10 номинациям. Эксперты тщательно изучили каждую из заявок и выявили лидеров.

Коллектив новосибирского завода «Балтики», который входит в состав регионального отделения Национального Совета по корпоративному волонтёрству («НСКВ»), отмечен премией за вклад в области благотворительности и добровольчества. Награждение состоялось 17 октября на проходящем в «Новосибирск Экспоцентре» региональном форуме «Гражданский диалог». Кроме того, отмечены заслуги в области корпоративного добровольчества и ряда других компаний — членов  «НСКВ»: ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», АО «ДХЛ Интернешнл», ООО «Марс», Coca-Cola HBC Россия.

Сотрудники «Балтики» традиционно принимают участие в значимых экологических проектах Новосибирска — такие проекты созвучны Программе устойчивого развития компании «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» и одной из ее стратегических целей «НОЛЬ углеродного следа». Для ее достижения компания реализует программы энергосбережения и сокращает экологический след от своей деятельности по всей цепочке жизненного цикла продукта — от выращивания пивоваренного ячменя до сбора, переработки вторичного использования упаковки. Согласно целям компании, «Балтика» намерена исключить выбросы СО2 на производстве и на 30% сократить углеродный след готовой продукции к 2030 году.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Балтика»

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