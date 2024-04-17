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Хотите стать инженером? Тогда мы идём к вам…

  • 17/04/2024, 10:07

Хотите стать инженером? Тогда мы идём к вам…
Группа «Сибантрацит» и фонд «Сибантрацит Содействие» продолжают реализацию комплексной программы по поддержке образования в Искитимском районе.

«Инженерная школа Сибантрацита» – так называется новый проект угледобывающей компании, направленный на подготовку профессиональных кадров для промышленных предприятий района. Причем готовить те самые кадры планируется качественно, на перспективу и чуть ли не с детсадовского возраста. Школа юных инженеров будет работать в Линево на базе Центра детского технического творчества «Спутник», педагоги которого не первый год сотрудничают с Группой «Сибантрацит» в рамках различных профориентационных и образовательных мероприятий. Однако, в первую очередь проект нацелен на детей и подростков из отдаленных населенных пунктов, расположенных на территории присутствия компании.

Проект стартовал на ежегодном традиционном фестивале технического творчества Искитимского района, который проходил 13 апреля в «Спутнике». В этот день в Центре было очень многолюдно и настолько же интересно. Более ста школьников со всего района смогли принять участие в работе площадок по девяти направлениям. Кураторами компетенций выступали представители вузов, руководители студий и объединений «Спутника».

Новосибирский педагогический университет провел олимпиаду по 3D-технологиям. Новосибирский химико-технологический колледж им. Менделеева организовал площадку «Лаборант химического анализа». Новосибирский государственный университет представляли преподаватели Передовой Инженерной Школы НГУ. Они провели сразу три интенсива: геотех, в ходе которого школьники изучали местные минералы, биотех – мастер-класс по выращиванию грибов в домашних условиях, и микроэлектроника.

— История нашего сотрудничества с НГУ началась с Группы «Сибантрацит», – отметила на церемонии открытия фестиваля директор Центра «Спутник» Наталья Княжева. — Представители компании сами вышли с предложением организовать инженерную школу для учащихся Искитимского района на базе нашего Центра. И эта идея будет воплощаться в жизнь в «связке» с одним из лучших вузов страны. Мы очень благодарны за те возможности, которые предоставляет нашим учащимся «Сибантрацит».

Поприветствовать участников фестиваля приехали и представители компании. Начальник отдела корпоративной социальной ответственности в Новосибирской области Нина Гладкова отметила, что Группа «Сибантрацит» уже много лет является социальным партнером Центра детского технического творчества «Спутник».

– Компания участвует в реализации профориентационных проектов, поддерживает профильную игру «Сделай шаг». Замечательный проект Центра «Сельская мобильная техношкола» был воплощен в жизнь в рамках нашего грантового конкурса «Регион возможностей». Все это – только часть комплексной программы поддержки образования, которую «Сибантрацит» реализует на всех уровнях – от школы до вузов. Всем участникам фестиваля желаю плодотворной работы, нестандартных решений, удивительных открытий.

Хотите стать инженером? Тогда мы идём к вам…

Всего этого на фестивале было много. В этот день здесь работали семейные лаборатории по мультипликации и авиамоделированию. После того, как семьи выполнили все задания, руководители групп устроили соревнования. Был организован интенсив по управлению беспилотными летательными аппаратами, больше напоминавший мини авиашоу.

Фестиваль закончился. Все его участники получили массу положительных эмоций, а кто-то и заслуженные дипломы победителей. Правда, о финишной прямой здесь даже и не думают. Далее для учащихся сельских школ запланированы выездные интенсивы по направлениям робототехника, петрофизика, умные системы мониторинга и 3D моделирование. Конечно же, для их проведения необходима солидная техническая база и соответствующее оборудование. И вот здесь существенную помощь оказал «Сибантрацит».

Деятельность компании в реализации программы не ограничивается одним лишь финансированием. При поддержке Группы решаются многие организационные вопросы по вовлечению школьников в конкурсную деятельность, их участию в фестивалях самого разного уровня, олимпиадах и форумах. Также будут организованы «Профориентационные экскурсии» в высшие учебные заведения.

Проект, как и многие другие, рассчитан не на один год, а значит впереди еще много интересных мероприятий и ярких событий.

Фото предоставлено компанией Сибантрацит. Автор фото: Алексей Танюшин

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирcк

Теги : Сибантрацит


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