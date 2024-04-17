Вынесен приговор за использование поддельного водительского удостоверения в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор 23-летней девушке за покупку и использование поддельного водительского удостоверения.
— Она признана виновной, — говорится в сообщении Первомайского районного суда.
По данным суда, девушка не проходила обучения и не сдавала экзамен на право управления авто. В 2022 году она обратилась к неизвестному и за 150 тысяч рублей приобрела поддельное удостоверение. Через год, в ноябре, в Первомайском районе ночью ее остановил сотрудник.
Он выявил подделку и изъял ее. Экспертиза подтвердила факт подделки документа. Подсудимая вину полностью признала и пояснила, что раскаивается в содеянном.
— Суд назначил виновной наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца, — говорится в сообщении суда.
Ранее редакция сообщала о том, что наркотические препараты по фальшивым рецептам купили в аптеке жители Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор — Racool_studio
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