Вынесен приговор за использование поддельного водительского удостоверения в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор 23-летней девушке за покупку и использование поддельного водительского удостоверения.

— Она признана виновной, — говорится в сообщении Первомайского районного суда.

По данным суда, девушка не проходила обучения и не сдавала экзамен на право управления авто. В 2022 году она обратилась к неизвестному и за 150 тысяч рублей приобрела поддельное удостоверение. Через год, в ноябре, в Первомайском районе ночью ее остановил сотрудник.

Он выявил подделку и изъял ее. Экспертиза подтвердила факт подделки документа. Подсудимая вину полностью признала и пояснила, что раскаивается в содеянном.

— Суд назначил виновной наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца, — говорится в сообщении суда.

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