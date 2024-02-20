«Хозяин» Ждуна решил массово засудить россиян за использование мема

Компания-правообладатель на образ Ждуна подал в российские суды порядка 500 исков в отношении блогеров и телеканалов, суть которых заключается в том, что последние неправомерно используют изображения героя в соцсетях и на телевидении, передает издание Shot.

По мнению компании, ответчики должны выплатить компенсацию, — говорится в сообщении.

В настоящее время в судах рассматриваются около 50 дел. Всего компания требует взыскать более 48 миллионов рублей.

Напомним, что прародительницей мемной скульптуры Homunculus loxodontus является голландская художница Маргрит ван Бревор. В 2017 году российская компания заключила с ней договор, согласно которому владеет исключительными правами на использование Ждуна в стране.