СКИФ будут строить 1000 рабочих из Индии и Бангладеш

«Концерн Титан-2» подал заявку в Минтруда на привлечение строителей из южно-азиатской стран на строительство источника синхротронного излучения (ЦКП СКИФ), в Новосибирске. которая является генеральным подрядчиком строительства данного объекта научной инфраструктуры. Как передает BFM-Новосибирск, об этом сообщил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов на совете по межнациональным отношениям.

По его словам. В прошлом году регион отправлял в федеральный центр заявку на квоты по иностранным рабочим и получил 1007 разрешений. В этом году только «Концерн «Титан 2» запросил 1000 иностранных работников, из них 540 из Индии, 460 — из Бангладеш.

— Идет работа с Северной Кореей по приглашению в нашу страну студентов, молодых людей — специалистов в строительной отрасли. Сами мы не справляемся, — говорил министр. — Новосибирская область направила заявку на 2000 специалистов. Посмотрим сколько удастся привлечь.

В декабре 2023 года министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков говорил, что на предприятиях строительной отрасли сегодня открыто 4,5 – 5 тыс вакансий.

В декабре также сообщалось, что для строительства СКИФа планируется привести рабочих из Турции.

Напомним, строительство ЦКП «СКИФ» ведется в окрестностях наукограда Кольцово. В его состав войдут 30 экспериментальных станций. СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+.

Планируется, что в декабре 2024 года будут запущены синхротрон и станции первой очереди, в начале 2025 года — приступить к их опытной эксплуатации. Параллельно должна начаться работа по созданию экспериментальных станций второй очереди.

Планируется, что синхротронный источник ЦКП «СКИФ» после вывода на проектные параметры будет работать в круглосуточном режиме 7 дней в неделю за исключением периодов проведения планово-профилактических работ и работ по ускорительной физике по заранее согласованному графику. Прогнозируемое время работы ускорительного комплекса для пользователей — до 6500 часов в год.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские компании готовы принимать на работу африканцев, арабов и вьетнамцев.