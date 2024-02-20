Чистая прибыль ВТБ в 2023 году превысила рекордные 430 млрд рублей

Минувший год стал для ВТБ рекордным по ряду параметров, в том числе по размеру чистой прибыли, уровню рентабельности капитала, приросту активной клиентской базы и исторически низкому уровню проблемных кредитов. Группа продемонстрировала высокую рентабельность бизнеса, заработав 432,2 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 22,3%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

— Все финансовые цели, которые мы ставили перед собой на прошлый год были выполнены или перевыполнены. Высокий уровень прибыльности был достигнут на фоне сильного роста кредитного портфеля, стабильного качества портфелей и хорошей эффективности расходов, а также начала успешной интеграции группы «Открытие» в ВТБ. Важным этапом развития группы стала принятая в декабре 2023 года Стратегия развития на период 2024-2026. Реализация новой стратегии позволит нам существенно повысить уровень органической прибыльности бизнеса и будет способствовать долгосрочному росту акционерной стоимости, — заявил первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

По итогам прошлого года активы Группы увеличились на 20,5% и достигли 29,4 трлн рублей. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 21,0 трлн рублей, увеличившись за весь год на 21,0%, с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 17,6%.

В рамках Стратегической недели, с 26 февраля по 1 марта, банк презентует новую Стратегию на 2024-2026 годы по направлениям: розница, средний и малый бизнес, технологии, корпоративно-инвестиционный бизнес, добавил Дмитрий Пьянов.