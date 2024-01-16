Храп увеличивает риск развития инфаркта и инсульта

Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с радио Sputnik заявил, что храп может привести к возникновению инфаркта и инсульта.

При этом специалист подчеркнул, что издаваемый во сне громкий храп говорит прежде всего о дефиците кислорода, поступающем в головной мозг. Ведь, когда человек храпит, он дышит горлом, а вентиляция мозга происходит только во время дыхания через нос. И, как следствие, человек, который храпит, утром может проснуться утомленным и разбитым. Более того, нарушаются обменные процессы, моет начаться прибавка в весе и повыситься артериальное давление.

Врач сообщил, что причины храпа могут быть разные, например, отек слизистой оболочки полости носа, искривление носовой перегородки обычный насморк или полипы. Также немалое влияние может оказать направительный образ жизни, а точнее, вечерние переедания или ночные перекусы.

Чтобы избавиться от храпа лор порекомендовал промыть пазухи, полость носа и носоглотку, сняв тем самым воспаление и отек. Однако лучше всего обратиться к отоларингологу, который точно установит причины нарушения дыхания и назначит лечение, заключил Зайцев.

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