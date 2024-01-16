Новый дом нашли 83 бездомных кошки и собаки в Новосибирске

За прошлый год в Новосибирске состоялось порядка семи ярмарок-раздач животных «День хвоста». Об этом сообщает Новосибирский метрополитен в Телеграм.
— Новые хозяева появились у 83 кошек и собак, — говорится в сообщении.
Отмечается, что животные уже привиты, стерилизованы и чипированы. Также у всех хвостиков при себе имеется ветеринарный паспорт.
Чаще всего на такие ярмарки приходят те, кто увидел афишу в метро.
Напомним, что не так давно прошла новогодняя фотосессия с бездомными животными.
Ранее редакция сообщала о том, что козленка за 11 плиток шоколада купила жительница Новосибирска.
Фото: Freepik — bublikhaus
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