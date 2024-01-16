Жерар Депардье откроет свой ресторан в формате необистро в Новосибирске

Жерар Депарьдье откроет свой ресторан в Новосибирске. Совместный гастропроект звезды французского кино и новосибирского ресторатора Дениса Иванова запланирован на середину марта 2024 года. Об этом партнер актера сообщил журналистам Atas.Info.

— По точным датам решаем, приезд Депардье точно планируем, — отметил Денис Иванов.

Заведение в формате необистро (авторский comfort-food — прим. Редакции) уже получило говорящее название «Жерарня», а в интернете появились его дизайн-проекты.

Ресторан рассчитан на сто гостей, а интерьер одного из залов будет идентичен заведению в Париже, ранее принадлежавшему Депардье.

В новом заведении сибирякам предстоит как отведать блюда русской кухни, так и познакомиться с настоящими изысками французской.

Жерар Депардье уже давно посвящает себя не актёрской кухне, а кулинарному делу. Он владеет двумя ресторанами в Париже. У французской кинозвезды есть виноградники на берегу Луары. Депардье – автор кулинарной книги «Моя кухня».

Стоит отметить, что «Жерарню» планировали открыть еще в 2020 году, но из-за пандемии проект был отложен на неопределенное время.

Ранее редакция писала о том, что разместить ресторан известного актера и бизнесмена планировали в доме №11 на улице Ленина в Новосибирске, но все работы были заморожены. Однако летом прошлого года строительство заведения под названием «Жерарня» возобновили.