Медики назвали причину хронической усталости у пожилых людей

Результаты исследования польских медиков появились в журнале открытого доступа по вопросам питания человека Nutrients, который публикуется MDPI раз в полгода в Интернете.
Проведенные специалистами эксперименты выявили закономерность, что витамин D в силах активировать гены, уменьшающие воспаление в мышцах или повреждение клеток свободными радикалами. Вместе с тем, он участвует в выработке серотонина и дофамина, которые помогают передавать нервные сигналы и оказывают влияние на настроение человека.
Эксперты отметили наличие связи между усталостью и витамином D у пожилых людей, а также у больных рассеянным склерозом, людей с диагнозами: ревматизм, рак и синдром хронической усталости.
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Фото: freepik.com — freepik
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