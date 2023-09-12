Первый сетевой фуд-холл в Новосибирске создают в Калейдоскопе

Торговый центр ТВК «Калейдоскоп» (входит в состав ООО «Левобережное») полностью обновляет пул арендаторов.

— Главной особенностью обновленного торгового центра станет фуд-холл площадью более 2,5 тыс. кв. метров. Партнером по созданию одного из крупнейших гастропространств в Новосибирске выступит ведущий оператор фуд-холлов в России, компания Eat Market в лице управляющей компании Market Liner. «Фуд-холл 6/1» станет первым сетевым гастрономическим фуд-холлом в Новосибирске, который порадует жителей и гостей города высоким сервисом, новизной и технологичностью. В нем будут представлены более 30 гастрономических концепций разной направленности с авторской системой заказов, — сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, в торговом комплексе откроются развлекательный центр «Играй! Парк» и супермаркет товаров для детей «Детский Мир».

Интерьерный центр продолжит работу в обновленном формате на площади около 7 тыс кв м. Он останется одним из «якорей» комплекса и расположится на втором и третьем этажах.

В ходе реконцепции уже обновляются интерьеры здания, создаются зоны отдыха для посетителей, обустраиваются сцена для проведения мероприятий.

ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта» — торгово-выставочный комплекс товаров для обустройства дома, расположенный на площади Карла Маркса в Новосибирске. Был открыт в 2014 году. Входит в состав ООО «Левобережное», управляющего торгово-складским комплексом, универсальным розничным рынком и торгово-выставочными центрами мебели и отделочных материалов. Реконцепцию ТВК разрабатывала консалтинговая компания CORE.XP. Является преемником российского бизнеса CBRE, работает на рынке недвижимости более 25 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что ТЦ «Сибирский молл» и БЦ «Новая высота» сменили собственника.