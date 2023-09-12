В Новосибирске автобус №55 меняет маршрут и название

В Новосибирске с 15 сентября автобус № 55 «Ул. Спортивная – Вокзал «Новосибирск-Главный» меняет путь следования. Об этом сообщили в мэрии города. Предполагается, что изменение должно улучшить транспортное обслуживание горожан.

Из маршрута (в прямом и обратном направлениях) исключаются: улица Станиславского, площадь Труда, площадь Энергетиков, проезд Энергетиков, Димитровский мост, проспект Димитрова, в прямом направлении – улица Ленина (в обратном направлении Вокзальная магистраль), площадь им. Гарина-Михайловского и добавляются: улица Титова, площадь им. Карла Маркса, в прямом направлении – улица Покрышкина, улица Титова, площадь им. Станиславского, улица Станиславского, площадь Труда, площадь Энергетиков, проезд Энергетиков, в прямом направлении – улица Моторная, улица 1-я Шоссейная, Большая, 2-я Станционная, Клубная.

Название маршрута заменено на «Ул. Спортивная – Криводановский карьер».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске меняется схема движения маршрутки № 8.