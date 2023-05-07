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Художники и поэту по одну сторону, коробочка с «мозгом» – по другую

Лада Юрченко, программный директор фестиваля научного кино «Кремний» об эксперименте с искусственным интеллектом и живым человеком, о том, как может выглядеть цивилизация и вопросах когнитивных наук.
  • 07/05/2023, 15:48

Лада Юрченко, программный директор фестиваля научного кино «Кремний»Сейчас только ленивый не экспериментирует с искусственным интеллектом. Мы все участвуем в процессе обучения искусственного интеллекта, тыкая в разные кнопочки и пытаясь что-то визуализировать или тексты дописать. От этого никуда не уйти. Но просто забавно посмотреть, что будет делать искусственный интеллект. Это ещё вопрос когнитивных наук, это вопрос совмещения технологий с интеллектуальной и психологической деятельностью человека.

Если коротко, то наш эксперимент на живых людях будет ставиться следующим образом: у нас художники, поэты, скульпторы, сценаристы и архитекторы будут сидеть по одну сторону, а по другую сторону у нас будет сидеть коробочка с «мозгом». Соответственно, умные люди – философы, антропологи, психологи и социологи – будут обсуждать в весьма научной терминологии какой-то объект, как это происходит на научных семинарах. Например, это будет культурный код, о котором так здорово все говорят. Да, мы все знаем, что такое культурный код, но давайте окончательно поймём, что это, из чего состоит, как выражается. Или, это будет цивилизация. Да, давайте развивать цивилизацию. Но кто это, что это, о чём это, какой признак у неё существует? То есть, это должно потом каким-то образом прорасти в предметную визуализацию и в какой-то продукт эмоционального воздействия. Например, специальные художники и дизайнеры говорят: внезапный страх выглядит примерно вот так. А искусственный интеллект говорит: ну нет, знаете, страх (или что-то ещё) выглядит не так. И мы (не мы конкретно, поскольку я уж точно не специалист в когнитивных науках и особенностях восприятия, а люди, которые в этом понимают) смотрим на разницу, особенности, а дальше должны вычисляться какие-то алгоритмы, которые будут позволять нам более точно и без риска отражать смыслы в разного рада визуальной материальной продукции.

Подготовлено на основании выступления на пресс-конференции в ТАСС

Фото: скриншот трансляции пресс-конференции

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