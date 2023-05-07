Научно-образовательный центр «Байкал» стал региональным представителем Фонда содействия инновациям

Представителем Фонда содействия инновациям (известный также как Фонд Бортника) в Иркутской области стал проектный офис Научно-образовательного центра «Байкал» – Фонд стратегического и инновационного развития региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Теперь получить помощь и консультацию при подготовке заявок на гранты Фонда Бортника могут помочь эксперты НОЦ.

– Сейчас мы создаем условия для того, чтобы проектный офис НОЦ стал единой точкой для поддержки и развития крупных технологических проектов и наукоемкого бизнеса в Иркутской области. Чтобы, обратившись в центр, инициатор проекта мог получить как можно больше услуг в одном месте и узнал о максимально возможных вариантах развития, – подчеркнул Наталья Гершун, министр экономического развития и промышленности Иркутской области.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) был образован в 1994 году с целью создания в стране инфраструктуры поддержки и развития технологического бизнеса, привлечения внебюджетных средств в сферу малого инновационного предпринимательства, вовлечения молодежи в инновационную деятельность и поддержки их научно-технологических проектов. Он предоставляет гранты для развития высокотехнологичных проектов различного уровня.

– Пройти отбор и получить грант от Фонда содействия инновациям не самая простая задача. Поддержку получают только реальные научно-технологические проекты с высоким потенциалом коммерциализации и внедрения. Наша задача как раз отбирать такие проекты, сопровождать на всех этапах и помогать авторам доводить их до логичного итога, – отметил Евгений Семенов, директор Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области – проектного офиса НОЦ «Байкал».

Ранее редакция сообщала о том, что rомпания «Ирмаш» получит заем от Фонда развития промышленности Иркутской области.