«Я чувствовала и не хотела отпускать»: мама школьницы, погибшей в московском коллекторе, рассказала о смертельной экскурсии

Мама погибшей во время экскурсии в Москве 15-летней школьницы до сих пор не может пережить трагедию, которая пришла в их семью. Юлия Шнейдер уже несколько месяцев пытается смириться с тяжелой утратой любимой дочери. Ей до сих пор кажется, что все произошедшее какой-то страшный сон, а не реальность. Она по-прежнему ждет, что откроется дверь и вбежит Вика после своей очередной тренировки по хип-хопу. Но каждый раз фото, в рамке с черной ленточкой, напоминает матери о разрывающем душу событии. Самое ужасное ― это неизбежность. Если бы было можно сейчас вернуть назад тот роковой вечер, 19 августа, когда Юля подписала дочери проклятое разрешение на поход в подземелье, то женщина бы не раздумывая отдала за это половину своей жизни. Сейчас сибирячка пытается спасти жизни других, таких же наивных подростков, да и взрослых людей, которые продолжают спускаться в коллекторы, испытывая судьбу. А еще женщина до сих пор не может добиться признания статуса потерпевшей по уголовному делу и хоть что-то узнать о расследовании. Свою историю, которая, возможно, остановит других от участия в опасных развлечениях, Юлия Шнейдер рассказала журналисту Infopro54.

«Я долго сопротивлялась, но Вика очень просила»

10 августа 2023 года 15-летняя школьница заявила маме, что хочет со своим парнем Глебом сходить на экскурсию по подземной Москве. Юле сразу не понравилась эта идея и она Вике отказала.

― Я ей говорю: «О! Боже! Это под землю куда-то спускаться. Ни в коем случае! Это страшно!». 14 августа мне позвонил Дмитрий, дядя Глеба и стал убеждать меня, чтобы я дала разрешение. Он говорил, что это безопасно и официально, все проводят профессиональные диггеры со стажем более 10 лет, вся информация есть на официальном сайте Москвы. В итоге я сказала, что подумаю и попросила не брать пока билеты. Вообще Дмитрий уже не первый раз водил ребят на разные развлечения. Он очень серьезный человек, всегда досконально все выяснял, был очень осторожным, тем более, если с ним шли дети. Он скинул мне ссылку, чтобы я ознакомилась и приняла решение. Да, я прочитала все, что входило в программу, так красиво они все описывали, слово «коллекторы» даже не упоминалось, речь шла о подземелье. Потом я забила в поисковики и тоже удивилась, что весь интернет пестрил этой рекламой. Экскурсия была самая популярная, тысячи довольных отзывов с 2004 года, я прочитала их, там были только положительные впечатления. Никто не писал, что во время дождя спуск опасен, что есть риски. Я вообще представляла себе все иначе, что это какие-то ходы к реке Неглинке, а не сточный коллектор, если честно, ― вспоминает сибирячка.

Но тревожные внутренние ощущения все-равно подсказывали Юле, что лучше все-таки не соглашаться на это предложение. Ближе к назначенной дате дочь начала настаивать.

― Вы понимаете, что это подросток. Ей 1 августа исполнилось 15 лет. В этом возрасте если ты запрещаешь, то должен обосновать. Просто так сказать «нет» уже не получится, нужно назвать конкретную причину. И эту причину я все эти дни искала, но не могла найти, там ни к чему не придерешься. У меня кроме нарастающей тревоги не было никаких реальных поводов запрещать. В итоге 19 числа Вика подошла ко мне вечером, поднесла эту бумажку с разрешением на посещение экскурсии и сказала: «Ты подпишешь или мне самой за тебя подписать?». Я отказалась. Она закатила истерику, начала плакать, кричать на меня, что я ее и так никуда не отпускаю, что ее друзья гуляют до 12, а ей можно только до 10. А еще, что даже среди бела дня в центр Москвы не хочу отпустить на эту экскурсию. Я сдалась и подписала. Спрашиваю: «Довольна?». У Вики сразу слезы высохли, она обрадовалась. И тогда я ей сказала: «Знаешь почему я это сделала? Потому что я тебя люблю». Сейчас понимаю, что если бы тогда я топнула ножкой, а не Вика, то моя дочь и Глеб были бы живы, ― сквозь слезы говорит женщина.

«Закричала и упала в обморок»

20 августа экскурсионная группа с диггером спустилась в подземелье к реке Неглинке через коллектор. В это время наверху уже начался ливень. Но жажда заработать денег оказалась для организаторов намного важнее человеческих жизней. Никто даже не подумал о безопасности и о том, что от греха подальше лучше вывести людей наверх.

Синоптики подсчитали, что в этот день в Москве выпало порядка 40 процентов месячной нормы осадков.

Юля, глядя за окно, особенно волновалась за дочку и ее парня. Когда в назначенное время Вика с Глебом не пришли, а их телефоны были недоступны, то женщина начала звонить в полицию.

― Я сообщила по телефону о том, что дети не вернулись с экскурсии. Меня выслушали и прислали к нам наряд и увезли в полицию на Таганке. Там я уже написала заявление о пропаже. Мы всю ночь не спали. В пять утра ждать было настолько невыносимо, что мы встали и пошли искать сами. Шли по верху русла Неглинки, заглядывали в каждую решетку, кричали их имена, надеялись, что они там живы и им нужна помощь. Думали, может застряли где-то, ждут, когда вода опустится. И мы так прошли до самой набережной пешком, а там увидели, как тело Глеба из воды вытаскивают. Я закричала и упала в обморок. Когда пришла в себя, ко мне подошли те, кто вытаскивал Глеба и спросили: «Вы его знаете?». Я сказала, что это друг моей дочери и Вика тоже пропала. Они увезли тело, а через 15 минут мне позвонили с Таганки и попросили подъехать. Я сначала думала, что они хотят показать мне фотографии Глеба, которого нашли, а когда приехала, они мне ребенка показали моего, ― рассказывает о том страшном дне Юлия.

А дальше все было как в тумане. Женщина подписала акт опознания, получила в прокуратуре документы на выдачу тела, расписалась еще в разрешении на эксгумацию, если потребуется, и запрете на кремацию. Это было единственное общение матери с правоохранительными органами.

Все остальные дни были посвящены организации похорон. Сначала со школьницей простились в ее учебном заведении в Москве, а потом девочку привезли в Новосибирск, где похоронили на одном из местных кладбищ.

Бессмертная экскурсия

После 9 дней Юля вернулась в Москву и попробовала выяснить у правоохранителей, как продвигается расследование. Она узнала, что задержан организатор тура и директор компании и что они уже арестованы. И вроде бы следствие идет, но женщину до сих пор ни разу не вызывали на допрос, не присвоили статус потерпевшей.

― Я звонила везде, там по цепочке дают какие-то бесконечные номера, где мне никто не может ничего пояснить. Я стала писать письма: в прокуратуру, в суд, Бастрыкину, даже президенту. В основном мне присылали одни отписки. Меня ни ознакомили с материалами дела, про меня вообще забыли. Хотя, родители Глеба уже были у следователя. Их признали потерпевшими. Я наняла адвоката, чтобы хоть где-то добиться ответов на мои вопросы, но и представителю мало что пока удалось выяснить, ― рассказывает сибирячка.

После того, как Юля написала полный боли пост в социальных сетях, с ее адвокатом все-таки поговорил следователь и согласился встретиться в пятницу, 15 декабря.

Но самое страшное, по словам женщины, даже не в этом.

― Я до сих пор вижу рекламу этой экскурсии в интернете. Один известный диггер недавно выложил на ютубе видеоролик под названием «Смерть в коллекторе», где на обложке счастливые и улыбающиеся лица. На это больно смотреть. Я не понимаю, как одних арестовали, а другие блогеры продолжают вести блог, снимать видео про коллекторы, они спокойно без страха признаются, что тоже спускали туда людей. Они словно вообще не боятся никакой ответственности. Все делается открыто, спокойно, будто им сверху кто-то разрешает. Теперь то мы знаем, что это все нелегально. Я прочитала комментарии под этим видео. Там кто-то написал: «Спасибо идиотам. Из-за бабла теперь Неглинку не пройти». И тут же диггер отвечает: «Но пока еще можно, но идиотам, спасибо, конечно». Да, заварили несколько люков, но остались другие. И снова без разрешения спецслужб и, игнорируя всякую безопасность, под землю могут спускаться люди. То есть получается, что смерть 7 человек и моей дочери была напрасной, ― сквозь слезы рассуждает Юлия.

Женщина, каждый день вспоминая тот роковой час, когда дала согласие на последнюю прогулку Вики, изо всех сил сейчас пытается уберечь других подростков. Она уже практически убеждена, что за всей этой историей стоят не простые руководители туристических агрегаторов или обычные диггеры, а люди, которые своей жадностью или преступной халатностью, допустили все это.