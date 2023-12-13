«Я похоронила все надежды»: мать школьницы, погибшей в московском коллекторе во время экскурсии, обвиняет СК в равнодушии

Трагедия, о которой писали все федеральные и местные СМИ, ушла на второй план. Напомним, 8 человек погибли во время ливня в московском коллекторе 20 августа 2023 года. Среди жертв оказалась уроженка Новосибирска Виктория Шнайдер. Девушку даже похоронили на одном из новосибирских кладбищ. Но резонанс улегся, по горячим следам СК отчитался о возбужденном уголовном деле и наступила тишина. Сейчас родственники новосибирской школьницы пытаются выяснить, как продвигается расследование.

— Из СМИ я узнала, что возбуждено уголовное дело. Не дождавшись никаких оповещений, я поехала в СК, чтобы узнать номер дела и фамилию следователя, но там мне в грубой форме ответили, чтобы я записывалась на приём к руководству, а ожидание приёма 6 месяцев, — написала мама погибшей Виктории в паблике АСТ-54.

По словам женщины, ей дали телефон, по которому обещали ответить на все вопросы. Но при каждом звонке Юлию ожидают только гудки.

Перестав надеяться, мать наняла адвоката. Однако и ему не удалось добиться каких-либо результатов. Вместе с адвокатом Юлия написала письмо главе СК Александру Бастрыкину, в Басманный суд и много куда еще. Но никаких результатов это не принесло.

— Понятно, что я похоронила вместе со своей малышкой свою жизнь и надежду на светлое будущее. Во всех поисковиках эта экскурсия по популярности была на первом месте. Всюду в интернете до сих пор пестрит реклама этой экскурсии. Я ничего не понимаю. Почему родственникам погибших ничего не сообщают? Почему не вызывали на допрос? Я даже не знаю, признали ли нас потерпевшими по делу? Почему не сообщают о ходе следствия? Почему нет ознакомлений с результатами экспертиз? Наказание получат только организатор экскурсии и лица, продававшие билеты? А лица, которые брали взятки и разрешали проводить эти экскурсии тоже понесут заслуженное наказание? — возмущается сибирячка.

Негодование Юлии усиливается еще тем, что ее ребенок был настоящим маленьким патриотом своей страны. Так, например, она учувствовала в съемке ролика ко Дню рождения Президента России. В самом ролике ее можно увидеть на площади из красных зонтов, которыми сформировали надпись: «Путин — мой Президент». По словам женщины Виктория была частицей буквы «П» и невероятно гордилась этим.

— Я каждый день слышу от разных людей: «Ну, это же Россия…» и моё сердце сжимается от невыносимой боли. Я прошу, помогите восстановить справедливость, — пишет мать погибшей девушки.

По последней информации от СК Басманный суд Москвы продлил арест до конца января 2024 года гендиректору туристического агрегатора «Спутник» Александру Киму и организатору экскурсий по московским подземным коллекторам Никите Дубасу. Свою вину они по-прежнему не признают. По делу о гибели 8 человек также заочно арестован глава фирмы «Авангард» Александр Лазовский. В суде следователь пояснил, что в рамках дела назначены медицинские экспертизы, запрошены различные сведения и документы в кредитных компаниях, МЧС, гидрометцентре.

Ранее редакция рассказывала, что известно о новосибирской школьнице, погибшей во время экскурсии в Москве.