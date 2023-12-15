Конно-спортивный манеж для всероссийских соревнований построят в Маслянино

Минстрой Новосибирской области объявил тендер на строительство конно-спортивного манежа в сельсовете Маслянинского района. Стартовая цена контракта составляет 238 млн рублей.

Судя по тендерной документации, под реализацию проекта выделен земельный участок площадью 44 182.00 кв. м. Подрядчик должен разработать проектную, рабочую и сметную документацию на крытый конноспортивный манеж. В состав проекта входят:

Крытый манеж с полем размером 28х60м (для проведения всероссийских соревнований) с трибунами и административно-бытовыми помещениями;

Конюшня для содержания спортивных лошадей на 18 голов. Форма содержания денниковая.

Административные и вспомогательные помещения

На территории манежа также планируется разместить ливады для выгула лошадей, два круг-корта (диаметром 20м), выездковое тренировочное поле, троеборное поле, а также склады и хозяйственные помещения.

Инвестиции на реализацию проекта заложены в областном бюджете на 2024 – 2025 годы. Запуск манежа в эксплуатацию запланирован до 15 декабря 2025 года.

— Одна из точек притяжения Маслянино — это школа верховой езды Центра конного спорта и туризма в селе Бажинск. Она была открыта год назад и за это время стала известна не только на территории Маслянино и соседних районов. К нам приезжают из Новосибирска, из Алтайского края, — сообщала на выездном заседании бюджетного комитета регионального парламента директор центра развития района туризма Маслянинского района Елена Воротникова.

Напомним, о том, что в Маслянино планируют построить крытый манеж для школы олимпийского резерва по конному спорту стало известно осенью 2022 года.

По ее словам, на базе центра создан филиал школы Олимпийского резерва по конному спорту имени Игоря Петровича Брайчева. Разрабатывается программа иппотерапии, подготовлены 5 конных маршрутов для туристов, построена бочка-манеж диаметром 18 м, оборудованы учебные классы. Занятия проводятся на 12 лошадях, их посещают более 50 учащихся.

Представители правительства Новосибирской области предлагали привлечь к строительству манежа частного инвестора, так как в федеральные программы объект не попадал.

В конной школе олимпийского резерва Новосибирска отремонтировали манеж.