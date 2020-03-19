«Я, как депутат, из личных средств чищу частный сектор»

Евгений Лебедев, депутат горсовета Новосибирска

— Возьму на себя ответственность и смелость выразить мнение части жителей Дзержинского района, которых я в горсовете представляю, и сообщить, что уборка снега как не соответствовала их ожиданиям, так и не соответствует.

Мэр ранее принял волевое решение, ввел в городе режим чрезвычайной ситуации. Но в итоге-то что? В одном углу собрали, в другой вывезли, складировали. Что это значит? Деньги тратим два раза. Первый раз — в режиме ЧС, второй раз будем сейчас в режиме антипаводка бюджетные средства осваивать.

Далее, частный сектор. Уже пятый год наш созыв принимает решения по Новосибирску. Что изменилось по части уборки снега? Мы не знали, что весной он начнет таять в частном секторе? В мэрии говорят: «Мы сейчас там начнем разбираться». Но пока мы разбираемся, там все тонут, машины вязнут. Как депутат сообщаю: из личных средств нанимаю трактор, чищу Золотую горку, чищу частный сектор, хотя это — забота МКУ. 8 млн рублей отыграл подрядчик на год. Приехал, опустил ковш, проехал, прилизал, маячком помигал — только и видели. Поэтому не надо искать оправдание, будто для нас это какой-то сюрприз. Время пришло, частный сектор «дрогнет» уже в ближайшие дни. Если экстренно не предпринять меры, то какое мнение о работе горсовета, о работе мэрии сформируется у жителей Новосибирска?

Давайте откажемся от фонда депутатского в 125 млн руб и купим технику для мэрии. Пусть идет работать все созывы для людей. Если кредит нам не дают, областное правительство тоже не видит возможности нам помочь, это называется «помоги себе сам». Я готов свой фонд отдать мэрии полностью. Пусть она купит один КамАЗ или погрузчик, чтобы они работали в Дзержинском районе. А я буду знать, что это мой вклад в решение проблемы уборки города. Нужны серьезные волевые решения.

Подготовлена по материалам выступления депутата на сессии городского совета Новосибирска

Фото из личных архивов Евгения Лебедева