«Драться что ли с ними?»: мигранта застали за выбросом гнилых отходов возле жилых домов в Новосибирске

Жительница Новосибирска «застукала» мигранта за выбросом отходов среди жилых домов в Хилокском микрорайоне. Мужчина выгрузил из своего минивэна горы разного мусора: пластиковые бутылки, ящики, коробки, протухшие овощи и прочий хлам.
Очевидица очередного беспредела со стороны гостей из Средней Азии зафиксировала свалку на видео.
— Тожероссиянен-оптовик опять выбрасывает гниль на наши мусорные площадки. Выгрузил ящики. Что с такими делать? Драться что ли с ними? Торгуешь — у тебя должен быть бак или емкость, куда мусор выкидывать, — заявила сибирячка.
На замечание заставшей его врасплох женщины иностранный специалист просил ее не переживать.
— Че ты переживаешь? Я щас сгружаешь обязательно, — пытался оправдаться оппонент.
По словам сибирячки, борьбу с мигрантами за чистоту на Хилокской местные жители ведут уже более 4-х лет. Однако за это время мало что изменилось. Ежедневно по микрорайону проезжают порядка 50 машин, из которой иностранцы выгружают мусор и гнилые продукты в баки на контейнерных площадках общего пользования рядом с жилыми домами. Каждое утро женщина-дворник вынуждена разбирать брошенную мигрантами «просрочку», ящики и останки животных.
— Выбрасывают даже ночью, в довесок к гниющим бараньим останкам. Про вонь, мух и крыс мы уже говорили. В полицию написано множество коллективных заявлений. Толка ноль, — добавила автор поста в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в ВКонтакте.
Ранее редакция сообщала о том, что после жертвоприношений мигранты оставили горы бараньих кишок на контейнерных площадках среди жилых домов на Хилокской. Местные жители пожаловались на жуткую вонь и тучи мух, которые распространились по всему микрорайону.
Источник фото и видео: группа «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в ВКонтакте.
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