«Я обиделась»: сибирячка после развода раскрыла страшную тайну мужа-убийцы

Эта история произошла в отдаленном городке Новосибирской области в далеком 2014 году. Загадочное исчезновение 43-летнего страхового агента Павла Лебедева* наделало много шума среди местного населения. Шутка ли — мужчина приехал в командировку, а по дороге домой бесследно пропал. Последними, кто его видел, были кассиры на местном автовокзале, а дальше след обрывался. Ни записей с камер наблюдения, ни зацепок, ни свидетелей в помощь следствию. И вот, спустя семь лет, в деле появился новый поворот. Подробности этого сельского детектива выяснял журналист Infopro54.

Исчезнувший

В мае 2014 года Павел Лебедев приехал в Карасук на две недели, в командировку. За три дня до ее окончания он отпросился у руководства уехать домой на поминки к теще. Проводить на вокзал Павла вызвался его коллега, тоже страховой агент. Там мужчины зашли в кафе, купили пельмени и бутылку водки. Выпили, закосели и расстались. Лебедев шатающейся походкой отправился в здание автовокзала за билетом на автобус. Сунул голову в кассу, а там бдительные дамы тут же учуяли запах алкоголя. Билет не продали, прочитали лекцию о здоровом образе жизни, вдогонку припомнили еще разные случаи буйных пассажиров «под мухой». Расстроенный Павел спорить с дамами не стал, по характеру он вообще был добродушный и не злобный. Мужчина подумал, что безвыходных ситуаций не бывает и пошел прогуляться по вокзальной площади в поисках решения.

— Тут ему и встретился 30-летний паренек на белых Жигулях-шестерке. Разговорились, слово за слово и новый знакомый любезно предложил гостю города свои услуги извозчика. Договорились о цене. Павел и новый товарищ дошли до ближайшего банкомата, где с карточки сняли деньги на проезд. Извозчик тут же подсмотрел и запомнил пин-код. А потом он радушно купил своему пассажиру две банки пива и угостил его, — рассказал Infopro54 следователь Следственного комитета.

В автомобиле в пункт назначения поехали втроем: местный 30-летний водитель Семен, его друг Василий и выпивший Паша.

Но до дома командировочный так и не добрался. Его сожительница написала заявление в полицию. По факту безвестного исчезновения следователи возбудили уголовное дело, только поиски не привели к результату. Впоследствии дело было приостановлено.

Спящие красавцы

А слава у Семена в небольшом городке была не особо впечатляющая. В свои 30 он уже привлекался за кражи и наркотики, отличался жестким нравом. Местные судачили, что частенько поколачивал супругу, держал ее в страхе и на коротком поводке.

А еще многие понимали, что не случайно Семен трется на привокзальной площади. Вроде и подвозил периодически кого-то, но или явно богатых, или промышлял чем-то незаконным. Но заявлений в полицию по этому поводу не поступало.

Хотя, ходили слухи будто Семен часто знакомится на вокзалах с командировочными и вахтовиками. Подсаживается к ним в кафе, вместе выпивают, Семен в алкоголь подмешивает что-то, от чего потом люди засыпают и не помнят никаких обстоятельств. И выбирал обычно проезжих, чтобы потом человеку этому на глаза больше не попадаться.

— Вот так он и грабил. Подмешает им «сонник», а те отрубаются. Потом мужики очнутся где-нибудь без денег, телефона и часов, а ничего не помнят. Списывают все на то, что перепили. Естественно, в полицию не ходили, потому что слишком муторно и долго объяснять, как ты пьяный лишился имущества. Да и стал бы разве кто этим всерьез заниматься. Мало что ли таких алкоголиков без памяти, да еще залетных? Промышлял в основном на Главном вокзале в Новосибирске, — говорят местные жители.

Многие догадывались, что по такой же схеме мог уснуть и Павел, но упорно молчали. Верить в то, что мужчина в итоге не проснулся, никто не хотел. Да и пассажир этот как в воду канул. Не нашли его ни живым, ни мертвым. А как любит рассуждать народ: нет тела — нет дела.

Так прошло 7 лет.

Скелет в шкафу

Семейная жизнь у Семена не задалась. Жена долго копила обиды, борола страх и, наконец, ушла от мужа с маленьким ребенком на руках. А чтобы жизнь без нее не казалась ему прекрасной и сладкой, она вдруг решила достать из шкафа все супружеские скелеты. Раньше то суженный ничего от нее не скрывал и рассказывал честно и откровенно о своих грехах. Так и узнали следователи страшную тайну и обстоятельства при которых пропал Павел. Женщина еще вспомнила того самого друга, с которым Семен занимался извозом. Ну а дальше оставалось только собрать доказательства, да свидетельские показания.

— Свидетель признался, что в тот вечер они подвозили незнакомца, который уже был прилично пьян. Семен купил ему пиво, а в банку незаметно подкинул несколько таблеток каких-то нейролептиков. Такие явно не продают в аптеке в свободном доступе. По его подсчетам пассажир должен был уснуть, а его имущество плавно перетечь в карман водителя. Да только все пошло не по плану. Алкоголь и высокая доза препарата были категорически несовместимы. Павел неожиданно умер, — говорит следователь.

Тогда Семен обчистил его карманы, забрал банковскую карточку и придумал, как избавиться от тела.

Погибшего Семен облил бензином и сжег на безлюдном пустыре в Красноозерском районе.

Домой пришел очень расстроенным, так как банкомат с карточки Павла выдал ему несчастную тысячу рублей.

Особый режим

Семен до последнего отпирался в содеянном и никак не хотел облегчить душу чистосердечным признанием.

Почти два года следователи собирали доказательства, проводили экспертизы и полиграфические исследования, опрашивали свидетелей, безуспешно искали останки погибшего. В результате уголовное дело все-таки было направлено в суд.

— Приговором суда виновный осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — рассказала старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

*Имена героев изменены.