Судебный пристав спас умирающего мужчину под Новосибирском

Младший судебный пристав Дмитрий Карпенко спас умирающего мужчину, которого избили в пьяной драке. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов по Новосибирской области

Карпенко осуществлял поиск должницы по алиментам в Карасуке, проверяя адреса возможного ее местонахождения. В одном из частных домов он обнаружил двух мужчин. Опросив одного из них, Дмитрий решил опросить второго.

— Когда пристав склонился над спящим, то услышал неестественный хрип. Развернув его на спину, Дмитрий увидел на подушке кровь, на голове множественные гематомы. Дмитрий незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь и полицию, — говорится в сообщении.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в районную больницу. Уже там медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом нескольких ребер.

— Мужчину прооперировали, сейчас он находится в реанимации. По словам врачей, если бы пострадавшему своевременно не оказали необходимую помощь, это привело бы к трагическим последствиям, — отметили в пресс-службе.

Затем полиция опросила свидетелей и течение суток задержала подозреваемого, который едва не убил человека.

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