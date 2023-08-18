В Новосибирске прекратили поиски девушки в черном

В Заельцовском районе Новосибирска завершили поиски школьницы в черном. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети ВКонтакте.

— Найдена, жива! Спасибо всем, кто смог принять участие в поиске, распространял информацию в сети, и делал репосты, — поблагодарили волонтёры.

Школьница 17 августа ушла из дома в неизвестном направлении и перестала выходить с родными на связь. Подробности где и с кем приводила время девушка поисковики не раскрывают. Известно только то, что с ней все в порядке. Изучать ситуацию в семье и проверять все обстоятельства произошедшего теперь будут полиция и органы опеки.

Ранее редакция сообщала о том, что девушку в черном ищут в Новосибирске.