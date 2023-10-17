Ученые разработали кристалл-хамелеон в Новосибирске

Ученые Новосибирского госуниверситета получили химические соединения на основе «дышащих» кристаллов, способные менять цвет и объем в зависимости от температуры. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

— Уникальное свойство — способность значительно менять объем под воздействием изменения параметров окружающей среды, таких как температура, давление или облучение светом, а потом — снова восстанавливать его, — отметила Кристина Смирнова, аспирантка физического факультета НГУ.

Такие исследования помогут в создании температурного сенсора с широко настраиваемым диапазоном. В свою очередь такие сенсоры могут быть применены в космонавтике и других отраслях.

— Теоретически датчики с широким диапазоном смогут применяться в любой промышленности, где требуется контроль температуры, — подчеркнула Смирнова.

Исследователь отметила, что перед тем, как получать «дышащие» кристаллы с желаемыми характеристиками для создания готовых устройств, ученым предстоит проделать еще немало работы.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые разрабатывают беспилотник для прогнозирования погоды в Новосибирске.