«Я таких людей называю мерзавцами»: скандал на фоне патриотизма разгорелся в Новосибирском музыкальном театре

Завершение театрального сезона в Новосибирске ознаменовалось скандалом в одном из крупных учреждений культуры города.

Едва утихли страсти с рухнувшими на артистов декорациями в музыкальном театре перед премьерным показом, как на сцену вышли другие проблемы ― человеческие. Хотя и то, и другое между собой оказалось все-таки связано.

Руководитель театра Леонид Кипнис провел собственное расследование и выяснил, что видео с упавшим во время репетиции мостом отправил в Минкульт и в ТГ-каналы один из сотрудников. Массовой огласки инцидента директору не хотелось, возможно, чтобы лишний раз не отвечать на вопросы начальства и журналистов, поэтому постепенно начала нарастать обида. Имя виновника этих бед быстро разлетелось по закулисью. Назначенным «стукачом» сделали Антона Лидмана, известного новосибирского актера, который выступает на сцене этого театра уже более 20 лет. А дальше история еще больше усугубилась. Причиной стал комментарий артиста, который он оставил под постом своего друга и публициста Дмитрия Винника в его телеграм-канале.

«Дестабилизирующая обстановка»

Рассказываем обо всем по порядку.

В середине июня в телеграм-канале «Профессор Винник» появилась публикация про директора театра «Глобус» Юлию Чурилову, которая сразу после начала СВО поставила откровенно русофобский спектакль украинского драматурга. Зрители легко узнали в образе главной героини украинскую женщину с серпом из пропагандистского ролика, призывавшую резать головы русским солдатам. Самое возмутительное то, что случилось сие действие прямо на сцене бюджетного учреждения культуры. После поднявшегося шума Чурилову уволили.

Подписчик профессора и его давний знакомый Антон Лидман не удержался и оставил комментарий под постом.

― Это бывшая директор молодежного драматического театра «Первый театр». Очень переживал насчет ее увольнения мой непосредственный руководитель: как же так, хорошая девочка, талантливый продюсер. В Новосибирске просто дестабилизирующая обстановка. Либерота, правда, боится уже собственной тени, убирая из спектаклей хоть что-то напоминающее какое-нибудь мирное шествие, иконы и т.д. Проводя знак равенства с Болотной площадью, мотивируя, что будут сидеть люди в зале и будет а-та-та. Второе: если честно, мне есть чему поучиться, так как диплом руководителя в принципе ничего не значит без практики, но хороший продюсер или худрук должен работать на государство и государственность, а не быть предателем или «нейтральным», ― написал Лидман.

Вполне обычная реплика. Более того, актер не назвал фамилию своего руководителя, который сочувствовал увольнению Чуриловой и хвалил ее. Но директор себя узнал.

― Он вызвал меня в кабинет и оскорбил, затем сделал это в присутствии коллектива. Назвал мерзавцем, а потом добавил, что ничего хорошего в этом театре для меня уже не будет. Так и заявил: «С мерзавцами и стукачами я никаких дел не имею». До этого он еще высказался: «А ты, оказывается, патриот? Ну, так и будем жить в дерьме». Прошлым летом я опубликовал в соцсетях пост с коллажем, где был изображен подбитый немецкий танк «Леопард» и сожженный в 1943 году танк «Тигр». Кипнис это увидел и заявил мне: «Не надо этого. Надо быть нейтральным», ― рассказал изданию Infopro54 Антон Лидман.

Стоит отметить, что Антон никогда не скрывал свой патриотический настрой. С началом СВО он всячески старался поддержать ребят на передовой и в тылу. Дома на 3D-принтере занялся изготовлением хвостовиков и накольников для ВОГ-17/25, сбросов для гранат, заряжающих деталей для автоматов. Своими руками мастерит стартовые столики для дронов. Между спектаклями выступает для раненых бойцов в госпитале, поднимая военным настроение. И все это не по указке директора, а от души и чистого сердца.

― Я воспитан так, ведь у меня все предки воевали. Помощь армии и любовь к России заложены с раннего детства. А руководство театра придерживается других взглядов. Не приветствуется у нас такое. Я это расцениваю как давление пятой колонны и не иначе, которая теперь против меня включила административный ресурс. Получается, что одной рукой просим деньги у государства на постановки, а другой — фигу в кармане держим, ― рассуждает Антон.

Актер убежден, что начавшаяся против него травля имеет именно патриотические корни. Он ведь не просто не придерживается либеральных взглядов, а открыто критикует все русофобские высказывания. Более того, Антона и многих зрителей возмущает, что на сцене госучреждения культуры популяризируют творчество Юрия Шевчука в спектакле «Фома», который высказался против СВО. Понятно, что спектакль не новый, но многие зрители ожидали, что после такой непатриотичной позиции постановку уберут из репертуара.

«Он сам себя подставил»

Директор и художественный руководитель Новосибирского музыкального театра, продюсер, заслуженный артист РФ 70-летний Леонид Кипнис руководит театром с 1995 года. В 2022 году он был награжден знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» за выдающиеся достижения в сфере культуры.

Скандал в театре и нападки на него Леонид Михайлович рассматривает вполне прозаично. В разговоре с журналистом он не стал отрицать, что оскорбил актера, но объяснил свое видение ситуации.

― Посмотрите комментарий Антона, где он пишет, что ему не хватает практики, и он хочет быть руководителем, а здесь ему мешают. Вот и все. Директор мешает, потому что он не уходит, а он патриот из патриотов и готов занять этот пост. Он сам себя уличил, сам себя подставил. Потом начал распространять сведения, за которые либо бьют морду, либо по-другому как-то поступают. Никого я не гноблю ― это глупость. Я знаю только то, что Антон разместил пост самого мерзкого содержания, где обнаружил свои намерения и мотивы. И от него отвернулась вся труппа. Да, я назвал Лидмана мерзавцем. А как это еще можно назвать? Можно подонком, можно негодяем, поганцем. Когда человек открыто демонстрирует свою позицию и при этом сознательно врет и раздувает из-за одного замечания по Чуриловой, которую я видел всего раз десять, событие вселенского масштаба. Он думал, что напишет — и не увидит никто, а мои артисты заметили и мне сказали. Сам себя подставил, причем глупо. Это еще раз свидетельствует о его недалеком уме. И это человек, который собирается быть руководителем, как он пишет, и ему только практики не хватает. Он считает, что он патриот и имеет право. Я не берусь говорить за учредителя, но это просто смешно, и самое удивительное, что грустно. Этого мальчика я взял сразу после окончания образовательного учреждения, практически в каждом спектакле он у меня был занят, у него роли в 31 спектакле, зарплата в соответствии с занятостью была очень высокая, одна из самых высоких среди артистов в театре, а ему хочется больше, но для этого кое-что еще нужно. Но что-то пошло не так. Сейчас же люди на этой почве иногда просто начинают съезжать. Видимо, здесь та же самая ситуация. Я от него этого совершенно не ожидал. Более предательского хода я даже предположить не мог. Мальчик закончил факультет менеджмента и управления и решил, что его сразу же могут назначить руководителем театра. Все эти инсинуации не от большого ума. Каждый солдат, конечно, мечтает стать генералом, но подобными вещами пользоваться — это ниже своего достоинства. Театр всячески СВО помогает, Луганску мы высылали театральные костюмы. Это просто попытка оклеветать нас и выдать желаемое за действительное, ― прокомментировал Infopro54 Леонид Кипнис.

Стоит отметить, что и Антон, и Леонид Михайлович понимают, что, согласно справочнику квалификационных должностей, у кандидата на должность за плечами должен быть пятилетний опыт руководящей работы. Казалось бы, повода для беспокойства быть не должно.

Нападки со стороны телеграм-каналов, где за каждым постом прячутся анонимы, директор оценивает очень эмоционально. Так, например, он отмечает что в ТГ-канале «Культурка Новосибирска», где критиковали его способы управления и репертуар, были и другие комментарии, которые, наоборот, поддерживают политику театра.

― Подполковник Соколов, который своего брата недавно похоронил после СВО, открытым текстом пишет: «Вы хоть скажите, какое право вы имеете так лаять из подворотни». Про «Фому» скажу, что раскручивают эту историю люди недалекие. Если бы Шевчук был признан иноагентом, то мы бы его сняли и запретили упоминание его фамилии, но этого же нет. У меня есть учредитель — Министерство культуры. Этот спектакль идет уже пять лет, на нем были все, в том числе и силовые ведомства, чиновники правительства. Кому-то хочется найти тут какие-то конспирологические мотивы. Если кому-то это не нравится, то это их личное дело, ― рассуждает Кипнис.

На почве такого неоднозначного конфликта Антон Лидман уже отчасти стал нерукопожатным для многих своих коллег. Но он объяснил, почему его это не особо расстраивает.

― У нас в коллективе есть как откровенные нетвойняшки, которые на поклонах публике шепчут «Слава Украине!» и искренне радуются нашим потерям, так и деполитизированные. Сейчас со мной общаются только те, кому близки мои взгляды. Есть, конечно, такие, которые игнорируют и даже не здороваются, а нетвойняшки торжествуют и глумятся. К сожалению, многие профессионалы, которые были способны иметь свое мнение и отстаивать его, давно покинули театр, во многом из-за политики Кипниса, его стиля вести дела, ― считает Антон.

Актер также отмечает, что артисты, которые писали письма в Министерство культуры и просили изменить политику театра, выступали на Донбассе и отправляли гуманитарную помощь на СВО, теперь намеренно не получают роли. Он подозревает, что такие санкции в скором времени ждут и его.