За поджег на железной дороге новосибирский студент получил 20 лет лишения свободы

В Новосибирске студенту одного из местных колледжей, обвиняемому в участии в террористической деятельности, совершении диверсии, а также подготовке к совершению диверсии в войсковой части вынесли приговор.

Насобирать себе срок Игорь Лушко успел в 2023 году, когда связался с членами украинской террористической организации «Легион ,,Свобода Россииˮ».

По данным следствия, сибиряк выполнял задание украинских кураторов и планировал собрать сведения о войсковой части и совершить поджог военной техники. Однако замыслы предателя родины разрушили оперативники УФСБ Новосибирской области.

— Деятельность Игоря Лушко координировали украинские террористы. Выполняя их задание, он поджег электроподстанцию на перегоне Иня-Восточная – Мочище Западно-Сибирской железной дороги, — пояснили в ведомстве.

Следователями было возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по многочисленным эпизодам преступлений, предусмотренных статьями «Диверсия» «Приготовление к диверсии, сопряженной с посягательством на объекты Вооруженных Сил РФ» «Участие в деятельности организации, признанной террористической» и «Государственная измена».

Сегодня, 4 июля, 2-м Восточным окружным военным судом Игорь Лушко признан виновным в совершении инкриминируемых ему деяний. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, с отбыванием 5 лет в тюрьме, оставшиеся 15 лет — в исправительной колонии строго режима.

Ранее редакция сообщала о том, что за помощь украинским террористам и попытку подрыва железной дороги житель Новосибирска отправился в тюрьму.

*Признан решением Верховного суда РФ террористической организацией и запрещен на территории РФ.