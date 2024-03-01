«Я устала от крика»: 19-летняя мать убила младенца из-за плача в Новосибирске

Очередное ЧП, где жертвой стал младенец, произошло в Новосибирске. На этот раз молодая мать собственными руками отправила дочку на тот свет.

Сам инцидент случился еще в конце прошлого года. В социальных сетях люди рассказали о девушке, которая едва не угробила своего ребенка. Информацией сразу же заинтересовался Следственный комитет. Личность агрессивной сибирячки установили, возбудили уголовное дело. Но суд решил дать матери шанс на исправление и ее не арестовали.

― Малышка, которой еще даже месяца не исполнилось, в конце декабря оказалась в реанимации детской городской больницы. У нее была серьезная черепно-мозговая травма. Мать, устав от долгого плача, схватила дочку за ноги и с силой ударила о каркас дивана. Отца ребенка в этот момент не было дома. Медики уже тогда не давали позитивных прогнозов. Они говорили, что если девочка выживет, то на всю жизнь останется инвалидом. И вот, спустя месяц, не смотря на все усилия врачей, ребенок все-таки умер, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

19-летнюю Алину В. прекрасно знают все соседи в Первомайском районе. Она сирота, воспитывалась опекунами, а когда выпорхнула во взрослую жизнь, то практически сразу сошлась с мужчиной. Три года назад, когда девушке было еще 16 лет, она родила первого ребенка. Отношение к новорожденной девочке было аналогичным. Она бесконечно избивала кроху, и та с первых дней жизни оказывалась в больнице. Тогда органы профилактики попытались исправить ситуацию. Малышку отдали на воспитание опекунше.

А теперь ситуация повторилась. Забеременев во второй раз Алина решила опять испытать судьбу, хотя особой любви к детям у нее не появилось.

― Я устала от крика и пыталась успокоить ее, ― призналась на допросе следователям молодая мать.

После смерти девочки СК снова стал настаивать на аресте обвиняемой.

― В настоящее время фигурантке по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» предъявлено обвинение и судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, ― прокомментировала старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

До 25 марта сибирячка будет находиться под стражей.