Замминистра транспорта РФ Василий Десятков посетил Новосибирск с рабочим визитом

Замминистра транспорта РФ Василий Десятков посетил Новосибирск с рабочим визитом

  • 01/03/2024, 19:12
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Замминистра транспорта РФ Василий Десятков посетил Новосибирск с рабочим визитом
Он обсудил ход реализации крупных инфраструктурных проектов региона.

Заместитель министра транспорта Российской Федерации Василий Десятков посетил Новосибирск с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. Он провел ряд выездных совещаний, на которых обсуждались крупные инфраструктурные проекты, реализуемые на территории региона.

Одним из объектов, которые посетил Василий Десятков, стала строительная площадка автодороги «Восточного обхода города Новосибирска».

Исполняющий обязанности начальника ФКУ «Сибуправтодор» Юрий Симонов рассказал, что в рамках первого этапа  обхода на участке км 14 – км 34 Новосибирск – Линево работы выполнены на 80 %. В зимний период продолжаются работы по строительству путепровода в составе транспортной развязки, расположенной на пересечении с автодорогой Академгородок – Кольцово.

Кроме того, участники совещания обсудили планы по реконструкции участка федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» протяженностью в 20 км – с 1422-го по 1442 км – с расширением проезжей части с двух до четырех-шести полос движения. Проектная документация по объекту прошла государственную экспертизу.

По словам первого зампреда правительства Новосибирской области Владимира Знаткова, Новосибирская область становится важным транспортным хабом в восточной части страны. В связи с этим у региона возникает необходимость развивать существующую инфраструктуру. Это существенно улучшит логистическую и экономическую привлекательность региона.

Кроме того, в программу визита вошло проведение совещания на территории аэропорта Толмачево с посещением объектов аэропортового комплекса. Генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич представил проект реконструкции аэропортового комплекса и взлетно-посадочной полосы.

— Я сегодня вновь убедился, что стройки в Новосибирской области идут активно, на опережение. Подрядчики сильные. С учетом того, что Президент России поставил такие задачи: в 2024 году дорога из Москвы в Казань продолжится в Санкт-Петербург и Екатеринбург, в 2025 году в Тюмень, осталось недалеко до Новосибирска. Я считаю, что строительство сейчас движется хорошими темпами. Стараемся, вкладываем. Надо отдать должное – подрядчики много объектов сдают досрочно и сохраняют хорошее качество», – отметил Василий Десятков.

Ранее редакция сообщала, что глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь работает в Новосибирске.

Фото пресс-службы ФКУ «Сибуправтодор»

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : визит Василий Десятков


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