Пешеходная улица Ленина не приведет к увеличению пробок в центре Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил на пресс-конференции о том, что математическая модель, подготовленная специалистами СГУПСа для оценки движения транспортных потоков при переводе улицы Ленина на пешеходный формат, показала, что беспокоится не о чем.

— Мы давно и плотно сотрудничаем со СГУПСом. Одна из последних задач с которой мы вышли к университету: просчитать, как изменятся потоки движения транспорта в центре города, если мы реализуем проект пешеходной зоны по улице Ленина, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По его словам, ученые оценивали разные варианты: полное перекрытие движение, сужение полосы, одностороннее движение, смену режимов в течение суток.

— Математическая модель говорит, что остановка движения по улице Ленина с разрывами: от площади Ленина до ул Советской, от ул Советская до ул Урицкого, от ул Урицкого до ул Героев революции — не скажется отрицательно на перераспределении транспортных потоков, — говорит мэр. — В центре города основную нагрузку по транспорту берет на себя Вокзальная магистраль, которая потом сбрасывает поток на Димитровский мост. Улица Ленина уже давно играет вспомогательный характер.

Напомним, на пресс-конференции в октябре вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщала о том, что улицу Ленина ждет реконструкция. Ее планируют включить в культурный код города, а также в состав дисперсного парка, который создается в Центральном округе.

Ранее редакция сообщала о том, что улица Ленина на участке от площади Ленина до Советской будет перекрыта на 2,5 месяца.