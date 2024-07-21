«Я закодировался»: многодетный отец лишился 4 детей под Новосибирском и хочет их вернуть

У многодетного отца в Усть-Таркском районе забрали 4 детей в возрасте от 12 до 5 лет. Два года назад в семье случилось горе и умерла мама ребятишек. С тех пор мужчина самостоятельно заботился о детях, но по мнению органов системы профилактики, у него это плохо получалось.

Его несколько раз штрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также видели пьяным. Сибиряк не скрывает, что раньше злоупотреблял спиртным, но в начале нынешнего года бросил.

― Я закодировался, у меня есть все справки. Моя гражданская жена тоже не употребляет. Но органы опеки сели мне на шею. Каждый раз, когда приезжали к нам, твердили, что я пьяный и что заберут у меня детей. Малыши их боялись, прятались, — рассказал Горсайту Алексей*.

Многодетный отец утверждает, что заботится о детях. Старшим он купил все необходимое к школе, у них есть мобильные телефоны.

А вот у органов опеки другое видение ситуации. Они считают, что ребятишки находятся в социально опасном положении. Их отец нигде не работает, а живет на детские пособия и пенсию по потере кормильца, которую выплачивают детям.

Сейчас суд ограничил в родительских правах Алексея на полгода. Детей временно передали в замещающую семью. У отца есть шанс исправиться и доказать в суде, что он способен заниматься воспитанием, а в доме созданы хорошие условия для проживания.

*Имя изменено.